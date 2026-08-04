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Hazaribagh News: टाटीझरिया के मंडपा में बंद मकान से बीस हजार नकद व गहने की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: टाटीझरिया थाना क्षेत्र में चोरों ने मंडपा गांव में दिलीप यादव के बंद पड़े घर में रात के समय चोरी की। चोरों ने सोने-चांदी के आभूषण और 20 हजार रुपये नकद चुराए। दिलीप यादव ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराकर वस्तुओं की बरामदगी की मांग की है। क्षेत्र में चोरियों से स्थानीय लोग डरे हुए हैं।

Hazaribagh News: टाटीझरिया के मंडपा में बंद मकान से बीस हजार नकद व गहने की चोरी

Hazaribagh News: टाटीझरिया, प्रतिनिधि। टाटीझरिया थाना क्षेत्र में चोरों का खौफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर बेखौफ होकर लगातार बंद पड़े मकानों को निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला मंडपा गांव का है, जहां चोरों ने दिलीप यादव पिता स्व. कृष्णा यादव के बंद पड़े घर को निशाना बनाया। घर में किसी सदस्य के न होने का फायदा उठाते हुए रात में चोरों ने कमरे का ताला तोड़ा और सोने-चांदी के आभूषण चैन, लॉकेट, पायल, कांसा के बर्तन, ग्राइंडर मशीन और 20 हजार रुपये नकद समेट कर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित दिलीप यादव ने मंगलवार को टाटीझरिया थाने में लिखित आवेदन देकर चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई।और

जल्द से जल्द सामान की बरामदगी व आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मामले की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी इंद्रजीत कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए विशेष जांच टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की सघन जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टाटीझरिया क्षेत्र में बीते एक महीने के अंदर चोरी की यह पांचवीं घटना है। इससे पहले चोरों ने दूधमनियां में शैलेंद्र मोहन सिंह, सुरेंद्र सिंह, बिंदेश्वरी सिंह और मुक्ति दूधमनियां में लक्ष्मण यादव के बंद पडे मकान को अपना निशाना बनाया था।

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