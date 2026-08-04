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Hazaribagh News: सरकारी दर पर उर्वरक नहीं मिलने से किसान और खुदरा खाद विक्रेता परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: बरकट्ठा के किसानों को सरकारी दर पर रासायनिक उर्वरक नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। खुदरा खाद विक्रेता संघ ने बीडीओ को ज्ञापन देकर सरकारी दर पर उपलब्ध कराने की मांग की है। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो विक्रेता हड़ताल करेंगे।

Hazaribagh News: सरकारी दर पर उर्वरक नहीं मिलने से किसान और खुदरा खाद विक्रेता परेशान

Hazaribagh News: बरकट्ठा, प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के किसानों को सरकारी दर पर किसानों को रासायनिक उर्वरक यूरिया, डीएपी नहीं मिलने से महंगे दामों पर खरीदने को विवश हैं। वहीं दूसरी ओर प्रखंड खुदरा खाद विक्रेता संघ ने डिस्ट्रीब्यूटर से महंगे दाम पर उर्वरक मिलने को लेकर बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर सरकारी दर पर उपलब्ध कराने की मांग की है।

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किसानों की स्थिति

किसान यूरिया का पैकेट जहां यूरिया 266 रूपये 50 पैसे के जगह पर चार साढ़े चार सौ और डीएपी 1350 रुपये के बदले दो हजार में खरीदने को विवश हैं। वही दूसरी तरफ खुदरा खाद विक्रेता संघ के सचिव अजय यादव का कहना है कि खाद डिस्ट्रीब्यूटर खुदरा विक्रेताओं को ऊंचे दामों में मुहैया कराता है। रेक पॉइंट पर यूरिया 330 से 340, डीएपी 1940 से 1950 रूपये में दिया जाता है। इसके अलावे ट्रांसपोर्टिंग और लेबर खर्च अलग लगता है। खुदरा विक्रेताओं का कहना है कि यूरिया 365 से 375, डीएपी 1980 से 85 रुपये का भाव पड़ता है। ऐसे में खुदरा विक्रेता सरकारी दामों पर बिक्री करने में असमर्थ है। संघ ने इस समस्या का समाधान करने की मांग की प्रशासन से की है। दुकानदारों का कहना है कि समस्या का समाधान नहीं होगा तो आने वाले दिनों में खुदरा विक्रेता स्वतः दुकान बंद कर हड़ताल करेंगे।

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जनता के प्रश्न

किसान किस समस्या का सामना कर रहे हैं?
किसान रासायनिक उर्वरक यूरिया और डीएपी की कमी और महंगे दामों की समस्या का सामना कर रहे हैं।
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