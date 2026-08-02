Hazaribagh News: चलकुशा में हाथियों के झुंडों ने फसलों को रौंदा और रेल परिचालन को किया बाधित

Hazaribagh News: चलकुशा, प्रतिनिधि। प्रखंड अंतर्गत पंचायत चौबे एवं खरगु में 29 हाथियों की झुंड ने हावड़ा- न्यू दिल्ली लाइन के बीच रेलवे फाटक 23 नंबर गेट के सामने घंटों उत्पात मचाया। रेलवे फाटक के बगल लगा हुआ नजाम मियां का मकई की खेती को भी नष्ट किया। हाथियों को देखते हुए रेल परिचालन को भी धीमा किया गया । ग्रामीणों एवं वन विभाग द्वारा घंटों प्रयास करने के बाद रेलवे लाइन एवं मकई की खेतों से इन्हें भगाया गया। इस बीच जिप सदस्य सविता सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि दीपक चौधरी, मुखिया प्रतिनिधि सीताराम पंडित ने कहा कि हाथियों के झुंड को घने और सुरक्षित जंगलों में भेजने में वन विभाग असफल साबित हो रही है।

हाथियों ने पांच महीने के भीतर कई लोंगो की जान ले चुका है। बराबर हाथियों के द्वारा ग्रामीणों को कुचलकर मार देना फसल नष्ट करना और साथ ही साथ रेलवे को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ज्ञात हो कि हाथियों के हमले से चलकुशा प्रखंड के मनैया, सेवाटांड,चलकुशा ,सलैयडीह, अलगडीहा,सुदन,प्रखंड के लोंगो की जान हाथियों के हमले से जान गई है।जबकि दर्जनों घरों को तोड़फोड़ किया गया है। मृतकों के परिजनों को वन विभाग के द्वारा मुआवजा देकर अपना पल्ला झाड़ लेता और क्षेत्र के लोगों को उसी असुरक्षित हाल में छोड़ दिया जाता है। जरूरत है कि वन विभाग हाथियों के झुंड को खदेड़ने वाली टीम को बुलाकर घने जंगल व सुरक्षित वन क्षेत्र में भेजने का काम करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाथियों के हमले की कई और घटनाएं होने की संभावना है। ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग से स्पेशल टीम को बुलाकर हाथियों के झुंड को भगाने की मांग की है। हाथियों को सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया जाता है तो क्षेत्र की जनता एवं जनप्रतिनिधियों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा।