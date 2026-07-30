Hazaribagh News: दारु में ड्राइविंग लाइसेंस शिविर लगा, 105 लोगों को मिला लर्निंग लाइसेंस
Hazaribagh News: जिला परिवहन विभाग की ओर से बुधवार को दारू प्रखंड मुख्यालय में विशेष ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुं
Hazaribagh News: दारू, प्रतिनिधि। जिला परिवहन विभाग की ओर से बुधवार को दारू प्रखंड मुख्यालय में विशेष ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया। आवेदकों ने ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवश्यक दस्तावेज शिविर में जमा किए गए। जिसके बाद आधे से एक घंटे के भीतर उन्हें हाथों-हाथ लर्निंग लाइसेंस उपलब्ध करा दिया गया। शिविर में कुल 105 नए आवेदनों का निष्पादन कर आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस जारी किया गया। जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार चौधरी ने बताया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से ऐसे विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं।
इस दौरान दारु बीडीओ हारुण रसीद, रवीना कुमारी, संतोष कुमार, सारिक इक़बाल,कैलाश पाण्डेय, अरविन्द तिवारी, दीपक सोनी, अमन कुमार आदि मौजूद रहे।
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