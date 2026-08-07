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Hazaribagh News: श्री रानी सती दादी के मां मंगल पाठ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: हजारीबाग में अग्रसेन भवन में श्री रानी सती दादी का भव्य महा मंगल पाठ आयोजित हुआ। भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में भजनों और मंगल गीतों ने भक्तिमय वातावरण बनाया। अंतिम चरण में दादी जी की महा आरती और महाप्रसाद का वितरण किया गया।

Hazaribagh News: श्री रानी सती दादी के मां मंगल पाठ में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। स्थानीय अग्रसेन भवन में शुक्रवार को आयोजित श्री रानी सती दादी का भव्य महा मंगल पाठ श्रद्धा, भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम बना। शुक्रवार को प्रातः काल से ही दादी भक्तों का तांता लग गया और पूरा परिसर जय दादी की के गगनभेदी जयघोष से गूंज उठा। सजे दादी जी के भव्य दरबार ने उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। रंग-बिरंगे सिंझारा, आकर्षक चुनरी और मनमोहक पुष्प श्रृंगार से सुसज्जित दरबार अपनी दिव्य आभा बिखेर रहा था। दादी जी के इस अलौकिक स्वरूप के दर्शन कर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे। बड़ी संख्या में भक्तों ने दादी जी को चुनरी और गजरा अर्पित कर अपने परिवार की सुख-समृद्धि और मंगल कामना की। इस दौरान शोभा मुनका के प्रस्तुत विशेष चुनरी भजन ने उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया。

कार्यक्रम का आयोजन

कार्यक्रम में रानीगंज की सुप्रसिद्ध पाठ वाचिका जूली खंडेलवाल और अमिता बूबना ने बेहद मधुर और भावपूर्ण शैली में महा मंगल पाठ का वाचन किया। उनके मुखारविंद से प्रवाहित भजनों, मंगल गीतों और दादी महिमा के सजीव वर्णन ने पूरे वातावरण को पूरी तरह से भक्तिमय बना दिया। भजनों की धुन पर श्रद्धालु झूमने लगे, और कई भक्तों की आंखें श्रद्धा से नम हो गईं। पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाओं ने इस महा मंगल पाठ में बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। मंगलाचरण और दादी जी के जयकारों से पूरा अग्रसेन भवन आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत नजर आया। इस आयोजन के दौरान भक्तों ने न केवल अपने परिवार की सुख-शांति और समृद्धि, बल्कि विश्व कल्याण की भी प्रार्थना की।

आयोजन का अंतिम चरण

आयोजन के अंतिम चरण में दादी जी की भव्य महा आरती संपन्न हुई, जिसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया। आयोजन के सफल संचालन में समिति के सभी सदस्यों तथा स्वयंसेवकों की भूमिका सराहनीय रही। इस भव्य आयोजन ने उपस्थित प्रत्येक श्रद्धालु के मन पर एक गहरी आध्यात्मिक छाप छोड़ी, सभी ने दादी जी के चरणों में शीश नवाकर अपने मंगलमय जीवन की कामना की।

बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न

इस भव्य महा मंगल पाठ का आयोजन कहाँ हुआ?
इस भव्य महा मंगल पाठ का आयोजन हजारीबाग में अग्रसेन भवन में हुआ।
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