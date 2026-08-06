Hazaribagh News: मवि सिंहपुर के 66 बच्चों को जिप सदस्य ने बांटीं साइकिलें
Hazaribagh News: मध्य विद्यालय सिंहपुर में बुधवार को आठवीं कक्षा के 66 छात्रों को नि:शुल्क साइकिलें वितरित की गईं। कार्यक्रम में जिप सदस्य और अन्य अतिथियों ने भाग लिया। इस योजना का उद्देश्य दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों को स्कूल पहुंचने में मदद करना है।
Hazaribagh News: चौपारण, प्रतिनिधि । मध्य विद्यालय सिंहपुर में बुधवार को आठवीं कक्षा के 66 छात्र-छात्राओं के बीच नि:शुल्क साइकिल का वितरण किया गया। साइकिल का वितरण जिप सदस्य राकेश रंजन, सांसद प्रतिनिधि मुकुन्द साव व आशीष सिंह, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अरविंद सिन्हा, प्राचार्य कमलेश कुमार कमल एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अरुण रविदास ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बच्चों की राह आसान करना है, ताकि वे बिना किसी बाधा के नियमित स्कूल आ सकें। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक राजकुमार प्रजापति, गौतम कुमार राणा, ऋषि कपूर वर्मा, रंजीत कुमार, रिंकू कुमारी, मंजू कुमारी, कंप्यूटर शिक्षक केशव कुमार सिंह, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, अभिभावक एवं स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।