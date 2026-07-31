Hazaribagh News: कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना
Hazaribagh News: इचाक के बोंगा गांव से कांवरियों का जत्था जलाभिषेक के लिए देवघर रवाना हुआ। पंचायत मुखिया उमेश प्रसाद मेहता और अन्य ने कांवरियों को गेरुवा ध्वज लहरा कर विदाई दी। इस दौरान बोल बम के जयकारे से वातावरण गूंज उठा, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे।
Hazaribagh News: इचाक, प्रतिनिधि। पवित्र सावन माह के प्रथम तिथि पर बोंगा गांव से कांवरिया के जत्था जलाभिषेक के लिए देवघर रवाना हुआ। पंचायत के मुखिया उमेश प्रसाद मेहता पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मुरली प्रसाद मेहता, नागेश्वर प्रसाद मेहता महेंद्र प्रसाद मेहता और शिव भक्त किशोरी प्रसाद मेहता ने गेरुवा ध्वज लहरा कर कांवरियों के जत्था को दुर्गा मंडा एवं शिव मंदिर परिसर से रवाना किया। इस दौरान बोल बम के जयकारा से वातावरण गूंज उठा।जत्था में शांति देवी सुनैना देवी सविता देवी सुरेश राम किशोरी प्रसाद मेहता पिंटू कुमार प्रेम कुमार राजू प्रसाद राजेश कुमार गोविंद प्रसाद के अलावा अन्य महिला पुरुष और शिशु कांवरिया शामिल थे।
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