Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hazaribagh News: कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
Follow us on Google News
share

Hazaribagh News: इचाक के बोंगा गांव से कांवरियों का जत्था जलाभिषेक के लिए देवघर रवाना हुआ। पंचायत मुखिया उमेश प्रसाद मेहता और अन्य ने कांवरियों को गेरुवा ध्वज लहरा कर विदाई दी। इस दौरान बोल बम के जयकारे से वातावरण गूंज उठा, जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल थे।

Hazaribagh News: कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना

Hazaribagh News: इचाक, प्रतिनिधि। पवित्र सावन माह के प्रथम तिथि पर बोंगा गांव से कांवरिया के जत्था जलाभिषेक के लिए देवघर रवाना हुआ। पंचायत के मुखिया उमेश प्रसाद मेहता पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि मुरली प्रसाद मेहता, नागेश्वर प्रसाद मेहता महेंद्र प्रसाद मेहता और शिव भक्त किशोरी प्रसाद मेहता ने गेरुवा ध्वज लहरा कर कांवरियों के जत्था को दुर्गा मंडा एवं शिव मंदिर परिसर से रवाना किया। इस दौरान बोल बम के जयकारा से वातावरण गूंज उठा।जत्था में शांति देवी सुनैना देवी सविता देवी सुरेश राम किशोरी प्रसाद मेहता पिंटू कुमार प्रेम कुमार राजू प्रसाद राजेश कुमार गोविंद प्रसाद के अलावा अन्य महिला पुरुष और शिशु कांवरिया शामिल थे।

ये भी पढ़ें:Madhepura News: बोलबम सेवा समिति शिविर का हुआ शुभारंभ
ये भी पढ़ें:Ramgarh News: कोतो पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों कांवरिया, बाबा बैधनाथ धाम के लिए हुए रवाना
ये भी पढ़ें:Garhwa News: कांडी से बाबाधाम के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hazaribagh Latest News Hazaribagh News Kanwariya अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।