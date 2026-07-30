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Hazaribagh News: उवि ईगुनिया में विधायक ने 75 विद्यार्थियों को बांटी साइकिल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: पडरिया पंचायत के उच्च विद्यालय ईगुनिया में साइकिल वितरण समारोह आयोजित किया गया। विधायक मनोज कुमार यादव ने 75 छात्र-छात्राओं को साइकिलें बांटी। उन्होंने बच्चों से नियमित स्कूल आने की अपील की और कहा कि साइकिल से आने-जाने में सुविधा होगी। इस अवसर पर ग्रामीणों ने स्कूल से जुड़ी समस्याओं को विधायक के सामने रखा।

Hazaribagh News: उवि ईगुनिया में विधायक ने 75 विद्यार्थियों को बांटी साइकिल

Hazaribagh News: चौपारण, प्रतिनिधि। पडरिया पंचायत के उच्च विद्यालय ईगुनिया में बुधवार को साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यातिथि बरही विधायक मनोज कुमार यादव ने कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई 75 छात्र-छात्राओं के बीच साइकिलें वितरित किया। इससे पूर्व विद्यालय परिसर पहुँचने पर स्कूली बच्चों, शिक्षकों एवं स्थानीय ग्रामीणों ने विधायक का फूल-माला पहनाकर स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक ने विद्यार्थियों से नियमित रूप से स्कूल आने की अपील की। उन्होंने कहा कि साइकिल मिलने से बच्चों को दूर-दराज से स्कूल आने-जाने में सहूलियत होगी। कहा पढ़ाई ही एकमात्र ऐसा जरिया है, जिससे विद्यार्थी अपना और अपने परिवार का भविष्य संवार सकते हैं।कार्यक्रम

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के दौरान विद्यालय के शिक्षकों और ग्रामीणों ने स्कूल से जुड़ी विभिन्न समस्याओं से विधायक को अवगत कराया, जिस पर विधायक ने सभी जायज मांगों और समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम का सफल मंच संचालन भाजपा महामंत्री अरविंद सिंह ने किया। मौके पर कल्याण पदाधिकारी अंकित यादव, सांसद प्रतिनिधि रामस्वरूप पासवान, सहदेव प्रसाद यादव, विधायक प्रतिनिधि राजदेव यादव, मुखिया पप्पू रजक, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष रंजन सिंह, प्रबंधन समिति अध्यक्ष रामफल सिंह, प्रमोद सिंह, प्रकाश सिंह, करुणा चंद्रवंशी, सुबन सिंह, रामानंद पांडेय, राजकिशोर सिंह, महेश सिंह, अर्जुन सिंह, दिनेश सिंह, प्राचार्य सुनील रजक, सहायक शिक्षक प्रदीप कुमार, आनंद पाल, विजय साव, मुकेश सिंह, सुरेंद्र दास, मनोज रवि, प्रसादी यादव, निर्मला कुमारी, प्रेमचंद तिर्की, अंजू उपाध्यक्ष एवं सौरभ सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे

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