Hazaribagh News: टाटीझरिया में साइबर ठगों ने आईपीपीबी खाते से उड़ाए रुपये
Hazaribagh News: टाटीझरिया निवासी मुकेश कुमार गुप्ता साइबर धोखाधड़ी के शिकार हुए। उनके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते से 45,398.64 रुपये गायब हो गए। उन्होंने हजारीबाग के साइबर थाना में न्याय के लिए आवेदन दिया। पीड़ित ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई है।
Hazaribagh News: टाटीझरिया, प्रतिनिधि। टाटीझरिया थाना क्षेत्र के टाटीझरिया निवासी मुकेश कुमार गुप्ता पिता जगन्नाथ साव साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। शातिर साइबर अपराधियों ने उनके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के खाते से पांच अलग-अलग किस्तों में कुल 45,398.64 रुपये गायब कर दिए। पीड़ित ने इस संबंध में साइबर थाना, हजारीबाग में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है।
घटना का समय
पीड़ित मुकेश कुमार गुप्ता द्वारा साइबर थाना पुलिस को दिए आवेदन के अनुसार, यह घटना मंगलवार सुबह लगभग 10 बजे की है। उनके बैंक खाते से अचानक रुपये कटने के मैसेज आने लगे। साइबर अपराधियों ने उनके खाते से पांच किस्तों में क्रमश: 10,000 रुपये, 9,999.80 रुपये, 9,999.28 रुपये, 10,000 रुपये और 5,399.56 रुपये की अवैध निकासी कर ली।
शिकायत और कार्रवाई
खाते से सिलसिलेवार तरीके से रुपये कटने का एहसास होते ही पीड़ित को साइबर ठगी का शिकार होने का पता चला। इसके बाद उन्होंने तुरंत तत्परता दिखाते हुए राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अपनी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने हजारीबाग साइबर थाना प्रभारी को आवेदन सौंपकर साइबर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने तथा ठगे गए पैसे वापस दिलाने की मांग की है। आवेदन मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस मामले की छानबीन और तकनीकी जांच में जुट गई है।
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