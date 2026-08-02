Hazaribagh News: विजैया में पुलिया निर्माण के लिए अभियंता ने भूमि मापी की
Hazaribagh News: बरही के विजैया गांव में शमशान घाट तक पहुंचने के लिए एक पुलिया का निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में शनिवार को भूमि की मापी की गई और प्राक्कलन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस कार्रवाई में स्थानीय नेताओं और विशेष प्रमंडल के अभियंताओं ने भाग लिया।
Hazaribagh News: बरही, प्रतिनिधि। बरही के विजैया गांव में गांव से शमशान घाट तक जाने के लिए बीच में पुलिया निर्माण के लिए शनिवार को भूमि की मापी की गई। विशेष प्रमंडल विभाग ने मापी के बाद प्राक्कलन बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मौके पर पूर्व जिप प्रतिनिधि मो कैयूम पूर्व मुखिया दशरथ यादव, राजेंद्र यादव,चंद्रिका प्रसाद, रंजीत प्रसाद, केदार प्रसाद, विशेष प्रमंडल के अभियंता सूरज प्रकाश चौधरी, विनोद कुमार मौजूद थे।
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