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Hazaribagh News: मृतक प्रवासी मजदूर के आश्रित को मिला 49.76 लाख मुआवजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: विष्णुगढ़ में एक प्रवासी मजदूर प्रदीप कुमार महतो की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी और माता-पिता को नियोक्ता कंपनी द्वारा 49 लाख 76 हजार रुपये मुआवजे के रूप में दिए गए। यह राशि उनके आर्थिक सहायता के लिए महत्वपूर्ण है। स्थानीय समाजसेवी ने उनकी सहायता की थी।

Hazaribagh News: मृतक प्रवासी मजदूर के आश्रित को मिला 49.76 लाख मुआवजा

Hazaribagh News: विष्णुगढ़, प्रतिनिधि। विष्णुगढ़ थाना अंतर्गत जोबर पंचायत के बंदखारो निवासी मृतक प्रवासी मजदूर प्रदीप कुमार महतो के आश्रित को नियोक्ता कंपनी द्वारा 49 लाख 76 हजार रूपये बतौर मुआवजा प्रदान किया गया। परिजनों ने उचित मुआवजा राशि मिलने पर राहत की सांस ली है। बता दें कि प्रदीप कुमार महतो घर की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर कमाने के लिए ओमान गए थे। वे वहां जावावी पावरटेक इंजीनियरिंग कंपनी में काम कर रहे थे। बीते 18 मार्च को कार्यस्थल के पास एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। हादसे के बाद परिजनों ने कंपनी से उचित मुआवजा एवं शव भेजने की मांग की थी।

स्थानीय समाजसेवी सिकन्दर अली के सहयोग से मृतक के परिजनों और जावावी पावरटेक इंजीनियरिंग कंपनी के बीच 40 लाख रुपये का मुआवजा राशि देने पर सहमति बनी थी। लेकिन कंपनी की प्रक्रिया के उपरांत अब 40 लाख रुपए की जगह 49 लाख 76 हजार रुपए की राशि उनके माता-पिता, पत्नी एवं बेटी के बैंक खाते में हस्तांतरण किया गया है।

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