Hazaribagh News: विभावि परिसर में शुरू हुआ विशेष सफाई सफाई अभियान
Hazaribagh News: हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में गुरुवार को विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई। डॉ. देवानारायण राम के नेतृत्व में सफाई कर्मियों ने अतिथि भवन और पार्क की सफाई की। बारिश के मौसम में झाड़ियों को साफ़ करने का यह अभियान नियमित रूप से चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य छात्रों को अच्छी सुविधा प्रदान करना है।
Hazaribagh News: हजारीबाग, शिक्षा प्रतिनिधि। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी परिसर में गुरुवार को विशेष सफाई अभियान प्रारंभ किया गया। विवि के विकास पदाधिकारी सह अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ देवनारायण राम के निर्देशन में लगभग डेढ़ दर्जन सफाई कर्मियों की टोली बना कर कर अतिथि भवन के आसपास व उक्त भवन के सामने स्थित पार्क में और रविंद्रनाथ टैगोर कला भवन के समक्ष सफाई अभियान संचालित किया गया । अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए विवि के विकास पदाधिकारी ने बताया कि यह अभियान वर्षा के मौसम में उत्पन्न जंगल-झाड़ी आदि को साफ करने के उद्देश्य से चलाया गया। इसके अलावे झाड़ियों की बाड़ का कटिंग का कार्य किया गया है ।
कहा कि इस मौसम में यह अभियान समय-समय पर निरंतर संचालित किया जाएगा। बताया कि शुक्रवार को गृह विज्ञान भवन के आसपास से सफाई कार्य किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य है कि यहां आने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही विवि परिसर को ग्रीन व क्लिन रखा जाए।
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