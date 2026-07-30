Hazaribagh News: वेदव्यास जयंती से गुरु पूर्णिमा पर गुंजे भक्ति भाव के स्वर
Hazaribagh News: हजारीबाग में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उच्च विद्यालय, बाबूगांव कोर्रा में वेदव्यास जयंती सह गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों तथा शिक्षकों ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर गुरु पूजन और धन्यवाद ज्ञापन हुआ, जिससे विद्यालय प्रांगण भक्तिरस में डूबा रहा।
Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उच्च विद्यालय, बाबूगांव कोर्रा में वेदव्यास जयंती सह गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष डॉ. ब्रजकुमार विश्वकर्मा, संरक्षक विजय कुमार सिन्हा, सचिव राम बहादुर सिंह, सहसचिव अनूप कुमार सिंह, शैलेंद्र गुप्ता, महेंद्र राम और प्रधानाचार्य अरुण कुमार बंसल ने संयुक्त रूप से भारतमाता, ओम, मां शारदे एवं वेदव्यास जी के चित्रों पर पुष्पार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया। अतिथियों का परिचय प्रभारी राजकुमार सिंह ने कराया।
आचार्य एवं विद्यार्थियों की भागीदारी
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