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Hazaribagh News: आईसेक्ट विश्वविद्यालय में मनाई गई कथाकार वनमाली जयंती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: हजारीबाग के आईसेक्ट विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रसिद्ध लेखक जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली की जयंती का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शिक्षकों और छात्रों ने वनमाली के साहित्यिक योगदान और मानवीय मूल्यों पर ध्यान केंद्रित किया। सभी ने इनके आदर्शों के प्रति आस्था जताते हुए साहित्य और संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लिया।

Hazaribagh News: आईसेक्ट विश्वविद्यालय में मनाई गई कथाकार वनमाली जयंती

Hazaribagh News: हजारीबाग, नगर प्रतिनिधि। आईसेक्ट विश्वविद्यालय, हजारीबाग में शनिवार को हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार, शिक्षाविद् एवं चिंतक जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली की जयंती श्रद्धा और गरिमापूर्ण वातावरण में मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन वनमाली सृजन पीठ एवं विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के बैनर तले हुआ। कुलपति डॉ गौरव शुक्ला, कुलसचिव डॉ मुनीष गोविंद, समकुलपति डॉ एसआर रथ, उपकुलसचिव ललित मालवीय और डॉ प्रीति व्यास ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।वक्ताओं ने वनमाली के साहित्यिक योगदान, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक सरोकारों को याद करते हुए कहा कि उनकी रचनाएं समाज को संवेदनशील, जागरूक और नैतिक मूल्यों से जोड़ने का कार्य करती हैं।

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उन्होंने विद्यार्थियों से वनमाली के साहित्य का अध्ययन कर जीवन में मानवीय मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ओम प्रकाश दास, कुमारी सीमा, प्रीति वर्मा, नेहा सिन्हा, डॉ प्रीति व्यास, ललित मालवीय तथा छात्र-छात्राओं ने स्वरचित कविताओं का पाठ कर साहित्य, संस्कृति और सामाजिक चेतना का संदेश दिया। अंत में विश्वविद्यालय परिवार ने वनमाली के आदर्शों पर चलने तथा साहित्य के माध्यम से मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण का संकल्प लिया।

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