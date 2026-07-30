Hazaribagh News: दनुआ घाटी में दो ट्रेलरों में भिंडत, आधे घंटे केबिन में फंसा रहा चालक

Hazaribagh News: ​चौपारण, प्रतिनिधि। दनुआ घाटी में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को एक बार फिर एनएचएआई की बड़ी लापरवाही उजागर हुई। हथिया बाबा मंदिर से महज 100 मीटर आगे एक अनियंत्रित ट्रिप ट्रेलर ने आगे चल रहे दूसरे ट्रेलर में जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि ट्रिप ट्रेलर का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में ही बुरी तरह फंसकर तड़पने लगा। ​घटना के तुरंत बाद चौपारण पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन एनएचएआई का राहत-बचाव एक बार फिर खोखला साबित हुआ। एनएचएआई की क्रेन मौके से गायब थी।

पुलिस ने दूसरे वाहन की मदद से लोहे के हिस्से को खिंचवाया और मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। घायल की पहचान चालक आंनद कुमार ( 22 वर्ष ) पिता उमेश पंडित, निवासी पटना के रूप में हुई है। घायल को हॉस्पिटल पहुंचाया गया।​घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का आरोप है कि दनुआ घाटी जैसे अति-संवेदनशील दुर्घटना संभावित क्षेत्र में आए दिन हादसे होते हैं, फिर भी एनएचएआई की क्रेन मौके पर कभी तैनात नहीं रहती। हर दुर्घटना के बाद राहत कार्य के लिए निजी क्रेन या स्थानीय लोगों की मदद लेनी पड़ती है। जब इस विषय पर एनएचएआई के अधिकारियों से बात की गई, तो उन्होंने रटा-रटाया जवाब देते हुए घाटी क्षेत्र के लिए क्रेन उपलब्ध होने का दावा किया। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर क्रेन की व्यवस्था है, तो वह हादसों के वक्त मौके से नदारद क्यों रहती है?