Hazaribagh News: बरकट्ठा भाजपा मंडल समिति के बैठक में संगठन का विस्तार
Hazaribagh News: बरकट्ठा में भाजपा मंडल समिति की बैठक रविवार को हुई, जहां मंडल अध्यक्ष सूर्यदेव मंडल ने संचालन किया। बैठक में मंडल का विस्तार किया गया और बूथ मजबूत करने पर जोर दिया गया। मुख्य अतिथि गणेश यादव ने कार्यकर्ताओं से समय-समय पर बैठकें करने का अनुरोध किया। बैठक में कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे।
Hazaribagh News: बरकट्ठा, प्रतिनिधि। भाजपा मंडल कार्यालय बरकट्ठा में भाजपा मंडल समिति की बैठक रविवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता व संचालन मंडल अध्यक्ष सूर्यदेव मंडल ने की। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि मंडल प्रभारी सह प्रवासी कार्यकर्ता गणेश यादव, अंबिका सिंह व अमित साहू उपस्थित हुए। बैठक में मंडल समिति का विस्तार किया गया। बैठक में प्रभारी अमित साहू ने कहा बूथ मजबूत करना है। साथ ही सभी बूथ अध्यक्षों का समय समय पर बैठक व शक्ति केन्द्र पर वृहत बैठक करने पर बल दिया। विस्तारित मंडल समिति में मंडल अध्यक्ष सूर्यदेव मंडल ने सभी पंचायतों के कार्यकर्ताओं को मौका दिया है।
मौके पर मुख्य रूप से सांसद प्रतिनिधि परमेश्वर साहू, पूर्व मंडल अध्यक्ष टुकलाल नायक, महामंत्री सुरेन्द्र साव, महामंत्री मुकेश यादव, उपाध्यक्ष सुनील पांडेय, उपाध्यक्ष प्रीति गुप्ता, कोषाध्यक्ष बिंदु सोनी, मीडिया प्रभारी पीयूष पांडेय, सोशल मीडिया रंजन कुमार, छोटीलाल प्रसाद, बीरेंद्र मेहता, उमेश यादव, दुर्गानंद झा, राजकुमार मंडल, जीवन यादव, हीरालाल प्रसाद , अमित पांडेय मौजूद थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।