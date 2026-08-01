Hazaribagh News: परीक्षाओं में धांधली एवं अनियमितताओं के विरोध में भाजपाइयों ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
Hazaribagh News: भाजपा हजारीबाग के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं, पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के आरोप लगाए गए हैं। भाजपा ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने और भविष्य में भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग की।
Hazaribagh News: हजारीबाग, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं, पेपर लीक के विरोध में शनिवार को भाजपा हजारीबाग के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के नाम उपायुक्त को शनिवार को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में शामिल प्रमुख बिंदु
ज्ञापन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि राज्य में जेपीएससी, जेएसएससी-सीजीएल, उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा सहित अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। बार-बार पेपर लीक, परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव तथा कथित रूप से सीटों की खरीद-फरोख्त जैसी घटनाओं ने लाखों युवाओं का विश्वास तोड़ा है। इससे मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हुआ है।
भाजपा का आग्रह
भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से इन सभी मामलों की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा भविष्य में भर्ती परीक्षाओं को पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक यादव, जिला मंत्री इंद्र नारायण कुशवाहा, रेणुका साहू, कार्यालय मंत्री विवेक सिंह, एसी मोर्चा जिला अध्यक्ष महेंद्र बिहारी , राजकरण पांडेय, निरंजन मेहता, अनिल मेहता, मंडल अध्यक्ष कुलदीप कृष्णा तरुण कसेरा, राजेश चंद्रवंशी, राजेश यादव, विकास गुप्ता, राजेश ठाकुर, विनोद ओझा, चंदन सिहं,सुमन राय, दिलीप साहू , दीपक प्रजापति , नरेश साहू, कामेश्वर रविदास, बिरजू रवि , दिलीप कुमार सहित भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।कार्यक्रम के अंत में प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित करते हुए राज्य के युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए शीघ्र एवं प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की।
सामान्य प्रश्न
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