Hazaribagh News: भाजपा शक्ति केंद्र प्रभारियों का मनोनयन
Hazaribagh News: भाजपा के बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत रविवार को विष्णुगढ़ पश्चिमी मंडल की बैठक गोमियां रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक
Hazaribagh News: विष्णुगढ़, प्रतिनिधि। भाजपा के बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत रविवार को विष्णुगढ़ पश्चिमी मंडल की बैठक गोमियां रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में हुई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष रवि पांडेय ने की, जबकि संचालन मंडल महामंत्री राजेश कुमार सोनी ने किया। बैठक में मंडल प्रभारी भुवनेश्वर पटेल एवं मंडल प्रवासी सुरेश प्रसाद मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए मंडल प्रभारी ने कहा कि बूथ सशक्तिकरण अभियान भाजपा का सबसे महत्वपूर्ण संगठनात्मक कार्यक्रम है। बूथ स्तर पर संगठन जितना मजबूत होगा, पार्टी को उतनी ही मजबूती मिलेगी। बैठक में सभी शक्ति केंद्रों के लिए बूथ सत्यापन प्रपत्र भी उपलब्ध कराए गए।
मौके पर मंडल महामंत्री गौतम भारती, उपाध्यक्ष प्रभु प्रसाद विश्वकर्मा, मंत्री संदीप कुमार कसेरा, मंजीत सिंह, मीडिया प्रभारी सुबोध कुमार मिश्रा, सोशल मीडिया प्रभारी जीवन सोनी, कोषाध्यक्ष अनुभव भारती सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
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