Hazaribagh News: मध्य विद्यालय खेरौन के छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल वितरण
Hazaribagh News: बरही के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय खेरौन में 12 कक्षा आठ के छात्र-छात्राओं को साईकिल वितरित की गई। मुखिया प्रतिनिधि व कल्याण पदाधिकारी ने कहा कि इससे विद्यार्थियों को दूरदराज के गांवों से स्कूल आने-जाने में सहूलियत होगी। इससे उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी और समय की भी बचत होगी।
Hazaribagh News: बरही, प्रतिनिधि। बरही के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय खेरौन में छात्र छात्राओं के बीच साईकिल वितरण किया गया। कक्षा आठ के 12 छात्र-छात्राओं को साईकिल मिला। साईकिल वितरण करते हुए मुखिया प्रतिनिधि विशेश्वर यादव और कल्याण पदाधिकारी सदानंद प्रसाद यादव ने कहा कि साईकिल मिलने से दूरदराज के गांवों से आने जाने वाले विद्यार्थियों को लाभ होगा। उनकी पढ़ाई बाधित नहीं होगी और समय की बचत भी होगी। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक तुलसी कुमार दास शिक्षक संजय सिंह, संजीत कुमार रवि, अरुण कुमार दास, ओम प्रकाश, बहादुर मिस्त्री एवं विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अशोक सिंह मौजूद थे।
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