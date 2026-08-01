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Hazaribagh News: सिकरी में चला एंटी क्राइम एवं वाहन जांच अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: बड़कागांव के सिकरी एनटीपीसी टाउनशिप में शनिवार को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एंटी क्राइम अभियान शुरू किया गया। मुख्य प्रवेश द्वार पर वाहन चालकों की गहन जांच की गई। बिना हेलमेट चलाने वाले चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अधिकारी ने सड़क सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए नियमित जांच अभियानों का आश्वासन दिया।

Hazaribagh News: सिकरी में चला एंटी क्राइम एवं वाहन जांच अभियान

Hazaribagh News: बड़कागांव, प्रतिनिधि। क्षेत्र में बढ़ते अपराध एवं सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शनिवार को सिकरी एनटीपीसी टाउनशिप के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने एंटी क्राइम एवं सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व सिकरी ओपी प्रभारी राम कुमार राम ने किया। जांच के दौरान पुलिस ने दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों की गहन तलाशी ली तथा वाहन चालकों के दस्तावेजों की भी जांच की।इस दौरान बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चला रहे चालकों को पकड़ा गया। सभी के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान की कार्रवाई के लिए मामला यातायात थाना हजारीबाग भेजा गया।

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अभियान के दौरान ओपी प्रभारी ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा की हेलमेट पहनकर वाहन चलाना प्रत्येक चालक की जिम्मेदारी है। हेलमेट दुर्घटना के समय जीवन की सुरक्षा का सबसे प्रभावी साधन है। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को लेकर आगे भी इस तरह के विशेष वाहन जांच अभियान नियमित रूप से चलाए जाते रहेंगे, ताकि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था कायम रहे और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

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