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Hazaribagh News: विभावि में स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की वार्षिक बैठक आयोजित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: हजारीबाग के विज्ञान भवन में स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की वार्षिक बैठक हुई। इस बैठक में खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में आंशिक वृद्धि और 2026-27 के लिए 1 करोड़ 9 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। खेल निदेशक ने पिछले एक वर्ष के खर्च पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।

Hazaribagh News: विभावि में स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की वार्षिक बैठक आयोजित

Hazaribagh News: हजारीबाग, शिक्षा प्रतिनिधि। विभावि में बुधवार को स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की वार्षिक बैठक विज्ञान भवन के आर्यभट्ट सभागार आयोजित कुलपति प्रो चंद्र भूषण शर्मा की अध्यक्षता में हुई। जिसमें खिलाड़ी तथा खेल से जुड़े अधिकारी एवं प्रशिक्षकों के दैनिक भत्ता को आंशिक रूप से बढ़ाने की सहमति को स्वीकृत करते हुए वित्त समिति के कार्यवृत्त में सम्मिलित करने का प्रस्ताव लिया गया।

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खेलों का विकास

विवि द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं में अच्छी संख्या में प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ खेलो में बड़ी संख्या में छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। कहा कि इस वर्ष हॉकी खेल का विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए और हॉकी के अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में संत कोलंबा के अतिरिक्त जेजे कॉलेज तिलैया, अन्नदा महाविद्यालय, रामगढ़ महाविद्यालय, पीजी एथलेटिक क्लब तथा चतरा महाविद्यालय को पुरुष तथा महिला हॉकी दल तैयार करने का निर्देश दिया ।

भविष्य की योजनाएँ

बैठक में सीसीडीसी प्रो मिथिलेश कुमार सिंह, कुलसचिव सुरेंद्र कुशवाहा, वित्त पदाधिकारी डॉ प्रदीप पाल, पूर्व छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष डॉ इंद्रजीत कुमार, पूर्व खेल निदेशक डॉ राखो हरि, संत कोलंबा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ बिमल रेवन, मार्खम कॉलेज के प्राचार्य डॉ गजेंद्र कुमार सिंह, रामगढ़ महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ रत्ना पांडे, पीजी एथलेटिक क्लब के अध्यक्ष डॉ सुनील कुमार दुबे, सचिव विजय कुजूर के समेत चार दर्जन से अधिक महाविद्यालयों के प्राचार्य तथा खेल से जुड़े शिक्षक मौजूद थे।

प्रश्न और उत्तर

इस बैठक में किसकी अध्यक्षता की गई?
इस बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रो चंद्र भूषण शर्मा ने की।
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