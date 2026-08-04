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Hazaribagh News: हुरुहुरु में सरकारी जमीन पर प्रशासन का चला बुलडोजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: हजारीबाग में सदर अंचल प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। हुरहुरु क्षेत्र में सरकारी जमीन पर किए गए कब्जों को ध्वस्त किया गया है। यह कदम पूर्व विधायक योगेन्द्र साव से जुड़े मामले से संबंधित है, और प्रशासन ने चेतावनी दी है कि कोई भी अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा।

Hazaribagh News: हुरुहुरु में सरकारी जमीन पर प्रशासन का चला बुलडोजर

Hazaribagh News: हजारीबाग, हमारे प्रतिनिधि। सदर अंचल प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए हुरहुरु क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है।

कार्यवाई के कारण

सदर अंचल अधिकारी आशुतोष कुमार के नेतृत्व में सोमवार को भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम हुरुहुरु पहुंची और सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को बुलडोजर चलाकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। यह पूरा मामला पूर्व विधायक योगेन्द्र साव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इस पर अवैध कब्जा को लेकर 9 जुलाई को सदर सीओ ने काम बंद करवाते हुए नोटिस जारी किया था और पक्ष रखने कहा था। बताया जाता है की जांच के क्रम में यह जमीन खास महल की सरकारी पाई गई है। जिस पर सदर अंचल प्रशासन ने यह कार्रवाई की।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश

इससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।सदर अंचल अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन का यह बुलडोजर अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा, ताकि सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित रखा जा सके। इस त्वरित और सख्त कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य अतिक्रमणकारियों में भी भारी खौफ देखा जा रहा है।

सामान्य प्रश्न

हुरहुरु क्षेत्र में किसने कार्रवाई की?
सदर अंचल प्रशासन ने हुरहुरु क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की।
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