हजारीबाग में दर्दनाक हादसा, दीवार के मलबे में दब गए 3 मजदूर; 2 की मौत

झारखंड के हजारीबाग में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के सीसीएल की उरीमारी परियोजना में शनिवार की रात 10.30 बजे आउटसोर्सिंग खुली खदान में हाई वॉल (ऊंची दीवार) डंपर पर गिरने से उसमें दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्राइवेट डंपर ऑपरेटर 30 वर्षीय सुनील यादव और डंप मैन 50 वर्षीय राजू पासवान के रूप में की गई है। हालांकि अंधेरे और कोहरे की वजह से शव को नहीं निकाला जा सका है। एक घायल मजदूर का भुरकुंडा स्थित सीसीएल अस्पताल में इलाज चल रहा है।