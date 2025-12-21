हजारीबाग में दर्दनाक हादसा, दीवार के मलबे में दब गए 3 मजदूर; 2 की मौत
झारखंड के हजारीबाग में दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहां के सीसीएल की उरीमारी परियोजना में शनिवार की रात 10.30 बजे आउटसोर्सिंग खुली खदान में हाई वॉल (ऊंची दीवार) डंपर पर गिरने से उसमें दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई।
झारखंड के हजारीबाग में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के सीसीएल की उरीमारी परियोजना में शनिवार की रात 10.30 बजे आउटसोर्सिंग खुली खदान में हाई वॉल (ऊंची दीवार) डंपर पर गिरने से उसमें दबकर दो मजदूरों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्राइवेट डंपर ऑपरेटर 30 वर्षीय सुनील यादव और डंप मैन 50 वर्षीय राजू पासवान के रूप में की गई है। हालांकि अंधेरे और कोहरे की वजह से शव को नहीं निकाला जा सका है। एक घायल मजदूर का भुरकुंडा स्थित सीसीएल अस्पताल में इलाज चल रहा है।
जिस प्रकार मलबा डंपर पर गिरा है, उसमें किसी के बचने की गुंजाइश ही नहीं है। उरीमारी थानेदार ने कहा कि दबे कर्मियों का शव रात 12 बजे तक नहीं निकाला जा सका। अब रविवार को निकाला जाएगा। वहीं परियोजना पदाधिकारी न फोन रिसीव नहीं किया। घटना से आक्रोशित होकर उरीमारी परियोजना की आउटसोर्सिंग खुली खदान और विभागीय खुली खदान का काम और कोयला ढुलाई को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है।