हजारीबाग में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा, होटल में पकड़े गए 26 लड़के-लड़कियां

झारखंड के हजारीबाग में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कई होटल में छापा मारकर कई लड़के-लड़कियों को हिरासत में लिया है। जब पुलिस ने होटलों में छापा मारा तो नजारा देखकर हैरान रह गई। 

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबागWed, 20 Aug 2025 08:39 AM
हजारीबाग में बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहां के एसपी अंजनी अंजन को मंगलवार को गुप्त सूचना पर एसपी को बड़ी सफलता हाथ लगी। एसपी के नेतृत्व में शहर और आसपास आधा दर्जनों होटल और रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। इस दौरान 26 महिला और पुरुषों को हिरासत में लिया गया है। एसपी हजारीबाग को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि हजारीबाग जिले के अलग-अलग होटलो में देह व्यापार चल रहा है।

सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बायपास रोड में होटल रेस्टोरेंट 7, डेज, होटल रुक्मणी, होटल 2 ईंट, होटल स्पाइसी, होटल सिद्धिविनायक और होटल रेस्टोरेंट वर्णिका में छापेमारी की गई। जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर अमित आनंद और छह अन्य दंडाधिकारी तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल शामिल थे। एसपी के निर्देश पर जब पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने जब छापेमारी की तो होटल के अंदर का नजारा देख हैरान रह गई।

सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 महिला -पुरुष को हिरासत में ले लिया है। जबकि दर्जनों लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए हैं। इसमें महिला होटल मैनेजर भी शामिल है। पुलिस हिरासत में लिए गए सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। बताया जाता है कि पुलिस ने तीन महिलाओं को भी रेस्क्यू किया है।

होटलों को सील भी कर दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें जबरन इस काम में धकेला गया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक सामान समेत मोबाइल, बाइक,स्कुटी और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। मंगलवार को छापेमारी के दौरान उसे इलाके के लोग हैरत में पड़ गए। होटल और रेस्टोरेंट में सेक्स रैकेट का संचालन का नाम सुनते दंग रह गए। पुलिस ने होटल को चारों ओर से घेराबंदी कर ली थी। ताकि कोई आरोपी भाग नहीं पाए।