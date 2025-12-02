हजारीबाग के स्कूल में चोरी, गैस कटर से काटा दरवाजा; लाखों के लैपटॉप-टैब ले उड़े चोर

संक्षेप: हजारीबाग के कटकमसांडी स्थित परियोजना प्लस टू हाई स्कूल कंडसार में रविवार रात चोरों ने गैस कटर से प्रधानाध्यापक कक्ष का दरवाजा काटकर लाखों रुपये की सरकारी संपत्ति चोरी कर ली।

हजारीबाग के कटकमसांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत परियोजना प्लस टू हाई स्कूल कंडसार से रविवार की रात चोरों ने प्रधानाध्यापक कक्ष के दरवाजे को गैस कटर से काट कर लाखों रुपये की सरकारी संपत्ति की चोरी कर ली। साथ ही स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया। चोर सीडीआर लेकर भाग निकले। घटना की जानकारी स्कूल के शिक्षकों को सुबह नौ बजे में हुई जब वह अपने ड्यूटी के लिए स्कूल पहुंचे । शिक्षकों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

कटकमसांडी पुलिस ने हाईस्कूल पहुंचकर चोरी की जांच पड़ताल शुरू कर दी । हालांकि इस विद्यालय में कुछ माह पूर्व भी चोरी हुई थी । बावजूद पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई । जिसके कारण चोरों का मनोबल बढ़ा और फिर इस विद्यालय में दूसरी बार चोरी घटना को अंजाम दिया गया । शिक्षकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय में कीमती सामान रखना मजबूरी है । लेकिन चोरी हो जाना बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है । उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन को रात्रि गश्ती करने जैसी महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देने की बात कही। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शिव कुमार यादव , प्रभारी प्रधानाध्यापक सह सचिव आनंद राय ने कटकमसांडी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है ।

स्कूल परिसर में मिले चारपहिया वाहन के निशान से अनुमान लगाया गया कि चोर बड़े ही शातिर थे जिन्होंने इस चोरी घटना में चारपहिया वाहन का इस्तेमाल किया। घटना की जांच के क्रम में कटकमसांडी थाना के एसआई आर बी पासवान एवं मिथिलेश ¨सिंह ने प्रधानाध्यापक कक्ष के दरवाजे की जांच की एवं परिसर में चारपहिया वाहन के पहिए के निशान को देखकर कहा कि चोरों ने इस घटना में चारपहिया वाहन का इस्तेमाल किया है। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक आनंद राय ने बताया कि चोरी की यह घटना स्कूल की सबसे बड़ी घटना है। शनिवार को स्कूल बंद होने के बाद सोमवार सुबह जब विद्यालय पहुंचे तो चोरी की घटना की जानकारी मिली। जिसके बाद थाना में लिखित शिकायत दर्ज करायी गयी। हालांकि इस स्कूल में इससे पहले भी चोरी की घटना घट चुकी है।