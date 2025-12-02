Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़hazaribagh school theft gas cutter laptop tab dvr stolen kandsar
हजारीबाग के स्कूल में चोरी, गैस कटर से काटा दरवाजा; लाखों के लैपटॉप-टैब ले उड़े चोर

हजारीबाग के स्कूल में चोरी, गैस कटर से काटा दरवाजा; लाखों के लैपटॉप-टैब ले उड़े चोर

संक्षेप:

हजारीबाग के कटकमसांडी स्थित परियोजना प्लस टू हाई स्कूल कंडसार में रविवार रात चोरों ने गैस कटर से प्रधानाध्यापक कक्ष का दरवाजा काटकर लाखों रुपये की सरकारी संपत्ति चोरी कर ली।

Tue, 2 Dec 2025 08:35 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
share Share
Follow Us on

हजारीबाग के कटकमसांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत परियोजना प्लस टू हाई स्कूल कंडसार से रविवार की रात चोरों ने प्रधानाध्यापक कक्ष के दरवाजे को गैस कटर से काट कर लाखों रुपये की सरकारी संपत्ति की चोरी कर ली। साथ ही स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे को क्षतिग्रस्त कर दिया। चोर सीडीआर लेकर भाग निकले। घटना की जानकारी स्कूल के शिक्षकों को सुबह नौ बजे में हुई जब वह अपने ड्यूटी के लिए स्कूल पहुंचे । शिक्षकों ने घटना की सूचना पुलिस को दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कटकमसांडी पुलिस ने हाईस्कूल पहुंचकर चोरी की जांच पड़ताल शुरू कर दी । हालांकि इस विद्यालय में कुछ माह पूर्व भी चोरी हुई थी । बावजूद पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई । जिसके कारण चोरों का मनोबल बढ़ा और फिर इस विद्यालय में दूसरी बार चोरी घटना को अंजाम दिया गया । शिक्षकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय में कीमती सामान रखना मजबूरी है । लेकिन चोरी हो जाना बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ है । उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन को रात्रि गश्ती करने जैसी महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान देने की बात कही। प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शिव कुमार यादव , प्रभारी प्रधानाध्यापक सह सचिव आनंद राय ने कटकमसांडी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है ।

स्कूल परिसर में मिले चारपहिया वाहन के निशान से अनुमान लगाया गया कि चोर बड़े ही शातिर थे जिन्होंने इस चोरी घटना में चारपहिया वाहन का इस्तेमाल किया। घटना की जांच के क्रम में कटकमसांडी थाना के एसआई आर बी पासवान एवं मिथिलेश ¨सिंह ने प्रधानाध्यापक कक्ष के दरवाजे की जांच की एवं परिसर में चारपहिया वाहन के पहिए के निशान को देखकर कहा कि चोरों ने इस घटना में चारपहिया वाहन का इस्तेमाल किया है। स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक आनंद राय ने बताया कि चोरी की यह घटना स्कूल की सबसे बड़ी घटना है। शनिवार को स्कूल बंद होने के बाद सोमवार सुबह जब विद्यालय पहुंचे तो चोरी की घटना की जानकारी मिली। जिसके बाद थाना में लिखित शिकायत दर्ज करायी गयी। हालांकि इस स्कूल में इससे पहले भी चोरी की घटना घट चुकी है।

लैपटॉप, टैब, मॉनिटर समेत कई सामान ले उड़े चोर

पुलिस को दिए आवेदन में कहा गया है कि प्रधानाध्यापक कक्ष में रखा कलर मॉनिटर सेट, प्रिंटर 1 सेट, बाजा एक सेट, इंवर्टर 1, आईसीटी लैब बैट्री 6, लेपटांप ,टेब ,प्रोजेक्टर, डीवीआर सहित कई अन्य सामान की चोरी की गई है। इसकी अनुमानत: कीमत पांच लाख रुपये बतायी जा रही है। प्रधानाध्यापक कक्ष में लोहे के दरवाजे का इंटर लॉक गैस कटर का काटकर दरवाजा को खोला गया और अंदर में रखी उक्त सामग्री को चार पहिया वाहन में लाल कर बड़े आराम से चोर ले गए।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।