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रामनवमी हिंसा मामले में पुलिस का ऐक्शन! हत्या के 4 मामलों में 10 लोग गिरफ्तार

Apr 06, 2026 08:54 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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हजारीबाग में रामनवमी 2026 के जुलूस के दौरान हुई हिंसा और हत्या के मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही करीब 200 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

रामनवमी हिंसा मामले में पुलिस का ऐक्शन! हत्या के 4 मामलों में 10 लोग गिरफ्तार

हजारीबाग में रामनवमी 2026 के जुलूस के दौरान हुई हिंसा और हत्या के मामलों में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी अंजनी अंजन ने प्रेस वार्ता में बताया कि सभी घटनाएं आपसी रंजिश, पुराने विवाद और जुलूस के दौरान हुए टकराव का परिणाम हैं। पुलिस ने विशेष जांच टीम गठित कर लगातार छापेमारी की और चारों मामलों का सफल उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने सभी मामलों में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिए हैं ।

कोर्रा थाना क्षेत्र में रामनवमी पर्व दीपूगढ़ा में 27 मार्च की रात को ऑपरेटिव कॉलोनी, दिपूगढ़ा गोलम्बर निवासी मुकेश सिंह पर राजू थोथा ने चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में एसआई ने 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी राजू थोथा उर्फ प्रणय को गिरफ्तार कर लिया। पेलावल ओपी के ग्राम गदोखर में 28 मार्च को रात्रि शोभायात्रा जुलूस में शामिल रामकुमार साव की हत्या मामले में एसआईटी ने 31 मार्च को आरोपी करण कुमार यादव व नितेश कुमार यादव को कण्डसार रेलवे स्टेशन से तथा अन्य दूसरी टीम ने अरूण यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

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चाकू मारकर हुई थी हत्या

सदर थाना क्षेत्र के जामा मस्जिद रोड में 29 मार्च रामनवमी जुलुस विष्णुपूरी शोभायात्रा प्रदर्शन के दौरान प्रिंस कुमार नामक युवक की खेल दिखाने के क्रम में चाकू मारकर हत्या मामले में पुलिस ने अभियुक्त करन कुमार, गिरफ्तार किया है। वहीं शनिवार को अभिषेक कुमार की हत्या मामले में पांच आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।

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फरार वारंटी पलामू से गिरफ्तार

कटकमसांडी थाना कांड संख्या 49/24 के दो साल से फरार वारंटी आकाश कुमार पिता मनोज कुमार को कटकमसांडी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वह लेस्लीगंज जिला पलामू के ढेला गांव का रहनेवाला है। कटकमसांडी पुलिस ने इसे लेस्लीगंज से गिरफ्तार कर शनिवार को हजारीबाग न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस बाबत कटकमसांडी थाना प्रभारी शिवम गुप्ता ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी एक साल से फरार था। जिसे पलामू जिला से गिरफ्तार किया गया।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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