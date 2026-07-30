हजारीबाग में एनकाउंटर! प्रिंस खान गैंग के अपराधी को पुलिस ने मारी गोली; सर्च ऑपरेशन तेज
झारखंड के हजारीबाग में पुलिस और प्रिंस खान गैंग के अपराधियों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अपराधी को गोली मारी है।
झारखंड के हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां बड़कागांव में पुलिस और प्रिंस खान गैंग के बीच मुठभेड़ हुई है। इस घटना में एक अपराधी को गोली लगी है। इस घटना में घायल हुए अपराधी को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया और बाकी अपराधियों की तलाश के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है।
सर्च ऑपरेशन तेज
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र के 13 माइल ट्रांसपोर्ट रोड के पास पुलिस और कुख्यात प्रिंस गैंग के संदिग्ध अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस से घिरता देख अपराधियों ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी के दौरान एक अपराधी को गोली लग गई। मौके का फायदा उठाकर बाकी अपराधी वहां से फरार हो गए। घायल अपराधी को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इलाज चालू कर दिया गया। पुलिस की टीम बाकी अपराधियों की तलाश कर रही है।
क्या बोली पुलिस
इस मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान संदिग्ध गतिविधियों की आशंका होने पर पुलिस ने बदमाशों को घेरने का प्रयास किया। खुद को घिरता देख अपराधियों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग का जवाब देते हुए पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक अपराधी को शूट कर दिया। इसमें एक अपराधी बुरी तरह जख्मी हो गया। घायल बदमाश को पुलस ने तुरंत नजदीकी अस्पताल में पहुंचा दिया।
पुलिस के साथ मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद हजारीबाग के सीनियर अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। पुलसि ने आसपास के जंगलों के साथ ही इलाकों में सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया है। अपराधियों के संभावित ठिकानों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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