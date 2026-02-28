Hindustan Hindi News
हजारीबाग में किस वार्ड से कौन जीता, देखें पार्षदों की लिस्ट; 22 पर महिलाएं

Feb 28, 2026 09:57 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
हजारीबाग नगर निगम में कुल 36 वार्ड में चुनाव हुए। इन चुनावों में इतिहास रचते हुए 36 में 22 वार्ड में महिलाओं ने जीत दर्ज की है। महिलाओं की इस जीत ने राजनीतिक हल्के में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है।

हजारीबाग में किस वार्ड से कौन जीता, देखें पार्षदों की लिस्ट; 22 पर महिलाएं

हजारीबाग नगर निगम चुनाव में वार्ड पार्षद की 22 सीटों पर महिलाओं ने अपना कब्जा जमा लिया है। कुल 36 वार्डों में से 17 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। 2026 हजारीबाग निकाय चुनाव में महिलाओं के जोरदार और बड़ी जीत ने राजनीतिक हल्को चर्चा के बाजार में है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के राजनीतिक संस्कृति हो रहे बदलाव को दर्शा रहीं हैं। अब हजारीबाग नगर निगम को संवारने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा।

36 में 22 सीटों पर महिलाओं का कब्जा

हजारीबाग नगर निगम चुनाव के नतीजों में वार्ड पार्षद पद पर महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस चुनाव में महिला वार्ड पार्षद की संख्या 22 पर पहुंच गई। जो एक रिकॉर्ड है। निगम के कुल 36 वार्डों में से 17 वार्ड आधी आबादी के लिए आरक्षित थे, जिससे उनकी जीत का मार्ग पहले से ही प्रशस्त था। इस कारण हजारीबाग नगर निकाय चुनाव में महिलाओं ने मजबूत दस्तक दी‌।

किन प्रत्याशियों ने किस वार्ड से कितने वोट पाकर जीत दर्ज की-

वार्ड नंबर- 1

साजिदा खातून

1274

वार्ड नंबर- 2

निखत यासमीन

834

वार्ड नंबर- 3

विजय प्रसाद

1243

वार्ड नंबर- 4

अनिल प्रसाद

644

वार्ड नंबर- 5

रेखा सिंह

1415

वार्ड नंबर- 6

नितेश मितेश कुमार

707

वार्ड नंबर- 7

रीता नाथ

899

वार्ड नंबर- 8

अनिता गुप्ता

1053

वार्ड नंबर- 9

बैजनाथ राम

556

वार्ड नंबर- 10

पाकीजा खातून

1085

वार्ड नंबर- 11

मयन्मय चाकी

836

वार्ड नंबर- 12

निशा सिन्हा

809

वार्ड नंबर- 13

विकास कुमार यादव

(निर्विरोध निर्वाचित)

वार्ड नंबर- 14

प्रभा गुप्ता

638

वार्ड नंबर- 15

अंशिका प्रिया

1378

वार्ड नंबर- 16

मो. जमील अहमद

636

वार्ड नंबर- 17

कुणाल चौरसिया

1031

वार्ड नंबर- 18

रूपाली कुमारी

537

वार्ड नंबर- 19

शीला देवी

681

वार्ड नंबर- 20

पमिता सिन्हा

1390

वार्ड नंबर- 21

वसीम अहमद खान

1049

वार्ड नंबर- 22

मिताली रश्मि

1086

वार्ड नंबर- 23

दीपक सिंह

1456

वार्ड नंबर- 24

क्रांति देवी

1183

वार्ड नंबर- 25

भूलन राम

589

वार्ड नंबर- 26

मोना देवी

1308

वार्ड नंबर- 27

सोनी छेत्री कृष्णा

1052

वार्ड नंबर- 28

दीप रंजन

1801

वार्ड नंबर- 29

मीना देवी प्रजापति

1216

वार्ड नंबर- 30

शमा परवीन

1711

वार्ड नंबर- 31

सुधा कुमारी

1001

वार्ड नंबर- 32

मुस्तलीन अंसारी

971

वार्ड नंबर- 33

मुन्नी देवी

1217

वार्ड नंबर- 34

कैलाश कुमार

552

वार्ड नंबर- 35

अनामिका पासवान

1160

वार्ड नंबर- 36

अविनाश कुमार यादव

(निर्विरोध निर्वाचित)

