हजारीबाग में किस वार्ड से कौन जीता, देखें पार्षदों की लिस्ट; 22 पर महिलाएं
हजारीबाग नगर निगम में कुल 36 वार्ड में चुनाव हुए। इन चुनावों में इतिहास रचते हुए 36 में 22 वार्ड में महिलाओं ने जीत दर्ज की है। महिलाओं की इस जीत ने राजनीतिक हल्के में चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है।
हजारीबाग नगर निगम चुनाव में वार्ड पार्षद की 22 सीटों पर महिलाओं ने अपना कब्जा जमा लिया है। कुल 36 वार्डों में से 17 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। 2026 हजारीबाग निकाय चुनाव में महिलाओं के जोरदार और बड़ी जीत ने राजनीतिक हल्को चर्चा के बाजार में है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के राजनीतिक संस्कृति हो रहे बदलाव को दर्शा रहीं हैं। अब हजारीबाग नगर निगम को संवारने में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान होगा।
36 में 22 सीटों पर महिलाओं का कब्जा
हजारीबाग नगर निगम चुनाव के नतीजों में वार्ड पार्षद पद पर महिलाओं ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस चुनाव में महिला वार्ड पार्षद की संख्या 22 पर पहुंच गई। जो एक रिकॉर्ड है। निगम के कुल 36 वार्डों में से 17 वार्ड आधी आबादी के लिए आरक्षित थे, जिससे उनकी जीत का मार्ग पहले से ही प्रशस्त था। इस कारण हजारीबाग नगर निकाय चुनाव में महिलाओं ने मजबूत दस्तक दी।
किन प्रत्याशियों ने किस वार्ड से कितने वोट पाकर जीत दर्ज की-
वार्ड नंबर- 1
साजिदा खातून
1274
वार्ड नंबर- 2
निखत यासमीन
834
वार्ड नंबर- 3
विजय प्रसाद
1243
वार्ड नंबर- 4
अनिल प्रसाद
644
वार्ड नंबर- 5
रेखा सिंह
1415
वार्ड नंबर- 6
नितेश मितेश कुमार
707
वार्ड नंबर- 7
रीता नाथ
899
वार्ड नंबर- 8
अनिता गुप्ता
1053
वार्ड नंबर- 9
बैजनाथ राम
556
वार्ड नंबर- 10
पाकीजा खातून
1085
वार्ड नंबर- 11
मयन्मय चाकी
836
वार्ड नंबर- 12
निशा सिन्हा
809
वार्ड नंबर- 13
विकास कुमार यादव
(निर्विरोध निर्वाचित)
वार्ड नंबर- 14
प्रभा गुप्ता
638
वार्ड नंबर- 15
अंशिका प्रिया
1378
वार्ड नंबर- 16
मो. जमील अहमद
636
वार्ड नंबर- 17
कुणाल चौरसिया
1031
वार्ड नंबर- 18
रूपाली कुमारी
537
वार्ड नंबर- 19
शीला देवी
681
वार्ड नंबर- 20
पमिता सिन्हा
1390
वार्ड नंबर- 21
वसीम अहमद खान
1049
वार्ड नंबर- 22
मिताली रश्मि
1086
वार्ड नंबर- 23
दीपक सिंह
1456
वार्ड नंबर- 24
क्रांति देवी
1183
वार्ड नंबर- 25
भूलन राम
589
वार्ड नंबर- 26
मोना देवी
1308
वार्ड नंबर- 27
सोनी छेत्री कृष्णा
1052
वार्ड नंबर- 28
दीप रंजन
1801
वार्ड नंबर- 29
मीना देवी प्रजापति
1216
वार्ड नंबर- 30
शमा परवीन
1711
वार्ड नंबर- 31
सुधा कुमारी
1001
वार्ड नंबर- 32
मुस्तलीन अंसारी
971
वार्ड नंबर- 33
मुन्नी देवी
1217
वार्ड नंबर- 34
कैलाश कुमार
552
वार्ड नंबर- 35
अनामिका पासवान
1160
वार्ड नंबर- 36
अविनाश कुमार यादव
(निर्विरोध निर्वाचित)
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर