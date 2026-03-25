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हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान बवाल, जमकर हुआ पथराव; कई पुलिसकर्मी घायल

Mar 25, 2026 06:53 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ। यहां के बरकट्ठा और गोरहर थाने की सीमा पर लेबड़ा जमुआ में मंगलवार को दोपहर ढाई बजे मंगला जुलूस के दौरान जुलूस मार्ग को लेकर पुलिस और जुलूस में शामिल लोगों के बीच झड़प हो गई।

हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान बवाल, जमकर हुआ पथराव; कई पुलिसकर्मी घायल

हजारीबाग में मंगला जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ। यहां के बरकट्ठा और गोरहर थाने की सीमा पर लेबड़ा जमुआ में मंगलवार को दोपहर ढाई बजे मंगला जुलूस के दौरान जुलूस मार्ग को लेकर पुलिस व जुलूस में शामिल लोगों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पथराव में पुलिसकर्मियों समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

मंगला जुलूस तुईओ से निकलकर कपका, बुढ़ियाडीह, बुचैय का भ्रमण कर लेबड़ा जमुआ होते हुए तुईओ लौट रहा था। जिस मार्ग से जुलूस लाया जा रहा था, उससे गुजरने का लाइसेंस नहीं था। इस वजह से पुलिस ने जुलूस को तय रूट से ले जाने को कहा, पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। इस पर पुलिस और जुलूस में शामिल लोगों के बीच हल्की झड़प हो गई। सूचना पर एसडीएम जोहन टुड्डू, एसडीपीओ अजीत कुमार विमल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। लोगों को समझाने की कोशिश की पर हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने भीड़ को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसी बात पर जुलूस में शामिल लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। मामले में एफआईआर की तैयारी चल रही है।

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क्या बोले SDM

एसडीएम ने स्पष्ट किया कि झड़प दो समुदायों में बल्कि जुलूस में शामिल लोग और पुलिस प्रशासन के बीच रूट को लेकर हुई। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने लोगों ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।

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एसडीएम ने कहा कि मंगला जुलूस के लिए मार्ग का लाइसेंस नहीं था। जबरन जुलूस निकाला जा रहा था। रोके जाने पर हंगामा हुआ। पुलिस और ग्रामीणों के बीच हल्की झड़प हो गई। वहीं एसडीपीओ ने कहा कि मामले को लेकर एफआइआर दर्ज की जाएगी। वे घटनास्थल पर मौजूद हैं। स्थिति सामान्य है। वहीं पुलिस ने आधे दर्जन से अधिक बाइक जब्त की है।

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Mohammad Azam

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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