हजारीबाग जमीन घोटाले में BJP विधायक का भी नाम, ACB ने क्यों बनाया आरोपी

संक्षेप: झारखंड के हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद का नाम भी सामने आया है। यह मामला निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के कार्यकाल से जुड़ा है।

झारखंड के हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद का नाम भी सामने आया है। यह मामला निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के कार्यकाल से जुड़ा है और वर्तमान में राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच के दायरे में है। विधायक प्रसाद को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी द्वारा हजारीबाग की एसीबी अदालत में दायर रजिस्ट्री कार्यालय के एक दस्तावेज में उनका नाम गवाह के तौर पर दर्ज है।

जानकारी के मुताबिक, दस्तावेज कथित रूप से वन भूमि की अवैध खरीद से जुड़े आरोपी व्यवसायी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह से संबंधित है, जिन्होंने कथित तौर पर 10 फरवरी 2010 को अवैध रूप से वन भूमि खरीदी थी। हालांकि, इस मामले में एसीबी की एडीजी प्रिया दुबे ने कुछ भी बताने से इनकार किया।

विधायक बोले-उन्होंने नहीं ली कोई अवैध वनभूमि विधायक प्रदीप प्रसाद ने इस मामले पर टिप्पणी करने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें भी अपने खिलाफ अवैध रूप से वन भूमि खरीदने के आरोप के बारे में पता चला है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी उन तक नहीं पहुंची है। अवैध वन भूमि की खरीद के सवाल पर प्रसाद ने कहा कि उनके लिए इस मामले पर टिप्पणी करना मुश्किल है। उन्होंने दावा किया, उन्होंने जो जमीन खरीदी है, वह 1915 से कई बार बेची जा चुकी है। उन्होंने इसे तब खरीदा था, जब बैंक ने जमीन की नीलामी की थी। प्रश्नगत भूमि पर एक गांव बसा हुआ है। विधायक ने कहा कि यदि ऐसे लोगों को अवैध भूमि सौदे का आरोपी बनाया जाने लगा, तो जेल में आरोपियों को रखने की जगह नहीं बचेगी।