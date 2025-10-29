हजारीबाग जमीन घोटाले में BJP विधायक का भी नाम, ACB ने क्यों बनाया आरोपी

Hindustan Hindi News
hazaribagh forest land scam bjp mla pradeep prasad name acb
संक्षेप: झारखंड के हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद का नाम भी सामने आया है। यह मामला निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के कार्यकाल से जुड़ा है।

Wed, 29 Oct 2025 06:56 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
झारखंड के हजारीबाग वन भूमि घोटाला मामले में हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक प्रदीप प्रसाद का नाम भी सामने आया है। यह मामला निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के कार्यकाल से जुड़ा है और वर्तमान में राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की जांच के दायरे में है। विधायक प्रसाद को आरोपी बनाया गया है। जांच एजेंसी द्वारा हजारीबाग की एसीबी अदालत में दायर रजिस्ट्री कार्यालय के एक दस्तावेज में उनका नाम गवाह के तौर पर दर्ज है।

जानकारी के मुताबिक, दस्तावेज कथित रूप से वन भूमि की अवैध खरीद से जुड़े आरोपी व्यवसायी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह से संबंधित है, जिन्होंने कथित तौर पर 10 फरवरी 2010 को अवैध रूप से वन भूमि खरीदी थी। हालांकि, इस मामले में एसीबी की एडीजी प्रिया दुबे ने कुछ भी बताने से इनकार किया।

विधायक बोले-उन्होंने नहीं ली कोई अवैध वनभूमि

विधायक प्रदीप प्रसाद ने इस मामले पर टिप्पणी करने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें भी अपने खिलाफ अवैध रूप से वन भूमि खरीदने के आरोप के बारे में पता चला है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी उन तक नहीं पहुंची है। अवैध वन भूमि की खरीद के सवाल पर प्रसाद ने कहा कि उनके लिए इस मामले पर टिप्पणी करना मुश्किल है। उन्होंने दावा किया, उन्होंने जो जमीन खरीदी है, वह 1915 से कई बार बेची जा चुकी है। उन्होंने इसे तब खरीदा था, जब बैंक ने जमीन की नीलामी की थी। प्रश्नगत भूमि पर एक गांव बसा हुआ है। विधायक ने कहा कि यदि ऐसे लोगों को अवैध भूमि सौदे का आरोपी बनाया जाने लगा, तो जेल में आरोपियों को रखने की जगह नहीं बचेगी।

कैसे आया विधायक का नाम

एसीबी निलंबित आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहते हुए वन भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और अवैध म्यूटेशन की जांच कर रही है। एजेंसी ने इस संबंध में केस नंबर 11/2025 दर्ज किया है। इस एफआईआर में 70 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है। एफआईआर के अनुसार, विधायक प्रदीप प्रसाद उस पंजीकृत दस्तावेज (डीड) के गवाह हैं, जिसके माध्यम से विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह ने पहले वन भूमि खरीदी, फिर उसे अपने नाम पर पंजीकृत कराया और उस पर नेक्सजेन शोरूम बनाया। विनय सिंह और स्निग्धा सिंह ने 2010 में उक्त भूमि को अपने नाम पर पंजीकृत कराया था। जिसका डीड नंबर 1763/1710 है। पंजीकरण 10 फरवरी 2010 को हजारीबाग रजिस्ट्री कार्यालय में हुआ था। एसीबी अब तक विनय चौबे के करीबी ऑटोमोबाइल व्यवसायी विनय सिंह, हजारीबाग के एक जमीन कारोबारी विजय सिंह और हजारीबाग के तत्कालीन सदर अंचल अधिकारी शैलेश कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News BJP News
