हजारीबाग पुलिस को बड़ी कामयाबी, डकैती करने आए 5 हथियारबंद बदमाशों को पकड़ा

संक्षेप: झारखंड के हजारीबाग में पुलिस ने बड़ी लूट की साजिश को विफल कर दिया है। पुलिस ने ऐसे पांच शातिर बदमाशों को पकड़ा है, जो लूटपाट और सड़क डकैती जैसे वारदात से जुड़े हैं। शहर के कोर्रा थाना पुलिस ने इन्हें हथियार के साथ लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है।

धनतेरस की रात हजारीबाग में पुलिस ने बड़ी लूट की साजिश को विफल कर दिया है। पुलिस ने ऐसे पांच शातिर बदमाशों को पकड़ा है, जो लूटपाट और सड़क डकैती जैसे वारदात से जुड़े हैं। शहर के कोर्रा थाना पुलिस ने इन्हें हथियार के साथ लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में धनीराम सोरेन उर्फ नेपाली, उम्र करीब 40 वर्ष, स्थायी पता कर्माबड़ा, थाना चरही, वर्तमान पता‌ कोर्रा चौक, हेठ टोला, बलराम मुंडा, उम्र करीब 40 वर्ष ग्राम गुडुवा बस्ती, थाना मुफस्सिल, किशोर कुमार उर्फ बिहारी, उम्र-करीब 28 वर्ष, ग्राम पच्चु विधा थाना रफीगंज, जिला औरंगाबाद बिहार, वर्तमान पता भराजो, थाना टाटीझरिया, कैला हजारीबाग, तैयब अंसारी, उम्र करीब 28 वर्ष ग्राम मरहेता थाना मुफस्सिल हजारीबाग, विकास कुमार, उम्र करीब 31 वर्ष, ग्राम कोरियाडीह, थाना बरही, जिला हजारीबाग शामिल हैं।

इनके बाद से दो पिस्टल, आधा दर्जन गोली, दो बाइक, एक बोलेरो और दर्जनों मोबाइल, 48 ग्राम सोने की चेन और 98 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद किया गया है। बरामद जो रात का कीमत लगभग 10 लाख रुपया है। पुलिस को यह सफलता जिले में चोरी, लूट एवं डकैती जैसे अपराध पर अंकुश लगाने एसपी अंजनी अंजन के निर्देश पर चलाये जा रहे विशेष अभियान में मिली। यह जानकारी शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने दी।

उन्होंने बताया कि 18 अक्तूबर को समय करीब आठ बजे एसपी को गुप्त सुचना मिली की कुछ अपराधी मिलकर कोर्रा थाना क्षेत्र में डकैती जैसे जघन्य घटना को अंजाम देने के लिए कनहरी हिल, फॉरेस्ट एरिया के आसपास योजना बना रहे है। सूचना प्राप्त होते ही गठित टीम के साथ कनहरी हिल के संदिग्ध स्थानों में सर्च अभियान चलाना शुरू कर दिया गया। इस दौरान टोर्च कि रोशनी में कुछ लोग बैठकर अपराध की योजना बनाते हुए दिखे। पुलिस बल ने घेराबंदी कर पांच व्यक्तियों को खदेड़कर पकड लिया। पकड़ाए गए व्यक्तियों से सख्ती से पूछताछ करने पर बताया गया कि वह लोग यहां बैठकर डकैती की योजना बना रहे थे। साथ ही पूर्व में भी कई आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने यह बात स्वीकार की की हाल में ही पतरातू बस्ती के सुनसान एक होटल में बर्थडे पार्टी में हथियार का भय दिखाकर पार्टी में मौजूद लोगों से उनका करीब 10 मोबाइल, सोना के चेन, अंगुठी, नगद करीब 90 हजार हजार रुपये डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के संबंध में कोर्रा थाना कांड संख्या 185/2025 दर्ज किया गया है। गिरफ्तार बदमाशों का आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें तीन आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट और सीएलए एक्ट के आरोपी है।

पकड़े गए अपराधी धनीराम सोरेन उर्फ़ नेपाली के विरुद्ध रामगढ़ जिला के मांडू में एक और हजारीबाग जिला के चरही में पांच मामले दर्ज है। बलराम मुंडा उर्फ बाबा, उम्र के विरुद्ध रामगढ़ में दो, मांडू में एक, गोला में एक हजारीबाग सदर में एक, कटकमदाग थाना में एक मामले दर्ज हैं। अंसारी के खिलाफ मांडू थाना में एक और किशोर कुमार के खिलाफ मांडू और गोला थाना में दो मामला दर्ज है। छापेमारी दल मे थाना प्रभारी कोर्रा अजीत कुमार, दारोगा रोशन कुमार, पन्नू यादव, पिंटू कुमार सिंह आरक्षी जितेंद्र कुमार राणा, तकनीकी शाखा और कोर्रा थाना पुलिस रिजर्व गार्ड के जवान शामिल थे।

पकड़े गए बदमाशों का रहा है आपराधिक इतिहास सदर एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास रहा है। पकड़े गए अपराधी धनीराम सोरेन उर्फ़ नेपाली के विरुद्ध रामगढ़ जिला के मांडू में एक और हजारीबाग जिला के चरही में पांच मामले दर्ज है। बलराम मुंडा उर्फ बाबा, उम्र के विरुद्ध रामगढ़ में दो, मांडू में एक, गोला में एक हजारीबाग सदर में एक, कटकमदाग थाना में एक मामले दर्ज हैं। अंसारी के खिलाफ मांडू थाना में एक और किशोर कुमार पूर्व बिहार के खिलाफ मांडू और गोला थाना में दो मामला दर्ज है।