ममेरे भाई से शादी के लिए पति का करा दिया मर्डर, CCL वाली नौकरी हड़पने का भी था प्लान
झारखंड के हजारीबाग में हुए मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग के गिद्दी में CCL कर्मी मंगलेश की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
झारखंड के हजारीबाग में हुए मर्डर में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग के गिद्दी में CCL कर्मी मंगलेश की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब तक की पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या की साजिश पत्नी द्वारा रची गई थी। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाहती थी, इसलिए उसने पति को रास्ते से हटवा दिया। इसके साथ ही उसकी नजर पति की नौकरी पर भी थी।
पत्नी निकली पति की हत्या की मास्टरमाइंड
पुलिस ने बताया, हत्या की मास्टरमाइंड मृतक मंगलेश की पत्नी सोनाली उर्फ नीतू निकली है। सोनाली ने अपने प्रेमी ममेरे भाई कौशिक कुमार और एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए तीनों को गिरफ्तार कर जेल और बाल सुधार गृह भेज दिया है।
पति की हत्या, पत्नी बंधी मिली; जांच में जुटी टीम
हत्या की जानकारी 18 अक्टूबर को सामने आई थी। पुलिस को सूचना दी गई कि CCL कर्मी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। और घर में लूटकांड को अंजाम देने आए लुटेरे पत्नी के हाथ-पांव बांधकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने एक्शन लेते हुए एक टीम को मौके पर भेजा और जांच-पड़ताल शुरू हुई। घटनास्थल से नमूने बटोरे गए।
बयानों और सबूतों में मिला झोल, फिर पत्नी ने कबूला कांड
फिर पत्नी से जब पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस को शक होने लगा। उसके बयानों में और वहां मिल रहे सबूतों में अंतर आने पर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो मामला खुलने लगा। आरोपी महिला ने बताया कि उसने पति मंगलेश को रास्ते से हटाने के लिए इस कांड को अंजाम दिया है। वह पति की अनुकंपा वाली नौकरी चाहती थी, साथ ही अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी करना चाहती थी। इसलिए उसने ये सब नाटक रचा। पुलिस ने हत्या के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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