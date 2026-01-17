हजारीबाग ब्लास्ट: RDX था या नहीं? पुलिस ने कर दिया साफ

संक्षेप: हजारीबाग ब्लास्ट मामले में पुलिस ने साफ कर दिया है कि विस्फोट में आरडीएक्स नहीं था। इस मामले की जांच चल रही है।

हजारीबाग में हुए विस्फोट मामले में पुलिस ने आरडीएक्स के इस्तेमाल से साफ इनकार किया है। इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई थी। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है और पता कर रही है कि आखिर किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया और इसके पीछे मकसद क्या था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते ने गुरुवार को हजारीबाग के हबीबी नगर के बड़ा बाजार इलाके में घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने मौके से नमूने और मेटल के टुकड़े एकत्र किए हैं, जिन्हें जांच के लिए रांची भेजा गया है।

बता दें कि यह धमाका बुधवार शाम करीब 4 बजे उस समय हुआ, जब पीड़ित एक खाली प्लॉट में झाड़ियां साफ कर रहे थे। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि बम निरोधक दस्ते ने गहन जांच की है, लेकिन अभी विस्फोटक के प्रकार को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि यह जरूर है कि धमाके में आरडीएक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ।