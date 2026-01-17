Hindustan Hindi News
हजारीबाग ब्लास्ट: RDX था या नहीं? पुलिस ने कर दिया साफ

हजारीबाग ब्लास्ट मामले में पुलिस ने साफ कर दिया है कि विस्फोट में आरडीएक्स नहीं था। इस मामले की जांच चल रही है।

Jan 17, 2026 02:49 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
हजारीबाग में हुए विस्फोट मामले में पुलिस ने आरडीएक्स के इस्तेमाल से साफ इनकार किया है। इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई थी। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है और पता कर रही है कि आखिर किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल किया गया और इसके पीछे मकसद क्या था।

झारखंड जगुआर के बम निरोधक दस्ते ने गुरुवार को हजारीबाग के हबीबी नगर के बड़ा बाजार इलाके में घटनास्थल का निरीक्षण किया। टीम ने मौके से नमूने और मेटल के टुकड़े एकत्र किए हैं, जिन्हें जांच के लिए रांची भेजा गया है।

बता दें कि यह धमाका बुधवार शाम करीब 4 बजे उस समय हुआ, जब पीड़ित एक खाली प्लॉट में झाड़ियां साफ कर रहे थे। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दम तोड़ दिया। हजारीबाग के एसपी अंजनी अंजन ने बताया कि बम निरोधक दस्ते ने गहन जांच की है, लेकिन अभी विस्फोटक के प्रकार को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है। उन्होंने कहा कि यह जरूर है कि धमाके में आरडीएक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ।

वहीं, एसडीपीओ अमित कुमार आनंद ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही विस्फोटक की प्रकृति की पुष्टि हो सकेगी। इस घटना में मारे गए सद्दाम, उनकी पत्नी नन्ही परवीन और राशिदा परवीन को शुक्रवार को दफनाया गया। प्रशासन की ओर से मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता दी गई है। पुलिस के अनुसार, फिलहाल इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जांच जारी है।

