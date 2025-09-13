hazaribagh advocate police fight fir against 23 हजारीबाग में भिड़े वकील और पुलिसवाले, मारपीट के बाद 23 पर नामजद FIR, Jharkhand Hindi News - Hindustan
हजारीबाग में भिड़े वकील और पुलिसवाले, मारपीट के बाद 23 पर नामजद FIR

हजारीबाग में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच गुरुवार को हुई मारपीट ने नया मोड़ ले लिया है। इस मामले में सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार के बयान पर सदर थाने में 23 वकीलों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबागSat, 13 Sep 2025 08:01 AM
हजारीबाग में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच गुरुवार को हुई मारपीट ने नया मोड़ ले लिया है। मामले में सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार के बयान पर सदर थाने में 23 वकीलों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा है कि अधिवक्ताओं ने न केवल सरकारी कार्य में बाधा डाली, बल्कि उनसे मारपीट भी की।

इधर, मामला दर्ज किए जाने के बाद अधिवक्ताओं के एक वर्ग ने पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। वहीं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले में निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। इधर, हज़ारीबाग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार राजू ने कहा है कि सिविल कोर्ट के सीसीटीवी फुटेज में पूरी घटना कैद है। पुलिस ने अपनी गलतियों को छिपाने के लिए अधिवक्ताओं पर गंभीर धाराएं लगाई हैं।

बता दें कि फर्जी एसीबी अधिकारी बन ठगी के आरोप में गुरुवार को पुलिस चार आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने जा रही थी। उसी दौरान सब इंस्पेक्टर मनोज कुजूर और वकीलों में मारपीट हो गई थी। इसी मामले में केस दर्ज किया गया है। सरकारी काम में बाधा समेत आधा हत्या (हाफ मर्डर) आदि गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले में सदर थाना प्रभारी सुभाष कुमार सिंह ने कहा कि जांच वरीय पदाधिकारी कर रहे हैं। कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान से वकीलों की पहचान की जा रही है।