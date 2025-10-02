हजारीबाग में दर्दनाक हादसा, बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत

झारखंड के हजारीबाग जिले में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के चरही घाटों मार्ग के फुसरी पुलिस के पास सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। दोनों बाइक पर सवार होकर जा रहे थे, इस दौरान उनकी बाइक किसी गाड़ी से टकरा गई और दोनों बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई।

मामला चरही घाटों मार्क के फुसरी पुल का है। गुरुवार सुबह यहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक बाइक पर बैठकर जीजा और साला एक साथ जा रहे थे। इस दौरान उनकी बाइक की टक्कर किसी वाहन से हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर खून ही खून फैल गया। खून ज्यादा बह जाने के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया। यहां एक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई।