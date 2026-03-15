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हजारीबाग में दर्दनाक हादसा! 2 लोगों की मौत; 8 घायल

Mar 15, 2026 01:39 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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झारखंड के हजारीबाग जिले के चरही इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों नें बताया कि एक दुर्घटना तब हुई जब तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया।

हजारीबाग में दर्दनाक हादसा! 2 लोगों की मौत; 8 घायल

झारखंड के हजारीबाग जिले के चरही इलाके में एक भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों नें बताया कि एक दुर्घटना तब हुई जब तेज रफ्तार ट्रेलर अचानक अनियंत्रित हो गया। ट्रेलर ने सबसे पहले एक ऑटो को टक्कर मारी, फिर हजारीबाग की ओर से आ रही 'सागर' नाम के बस को भी चपेट में ले लिया। इसके बाद ट्रेलर ने एक 407 वाहन को टक्कर मारते हुए फल और पान की गुमटी में घुस गया।

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इस दौरान फल दुकान के विक्रेता उदय सिंह (27 वर्ष, पिता सूरज सिंह) ट्रेलर के नीचे दब गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरे मृतक की पहचान आदित्य सिंह के रूप में हुई है, जो चरही का ही निवासी था। हादसे में कुल आठ लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनमें से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है।

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घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया

चरही पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को तत्काल हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ घायलों का इलाज रामगढ़ और मांडू के अस्पतालों में भी चल रहा है। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाने का काम पुलिस ने किया, जबकि यात्रियों को दूसरी बसों से उनके गंतव्य भेजा गया।

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पुलिस कर रही जांच

चरही थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल ने घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के क्रम और कारणों की जांच की जा रही है। घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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