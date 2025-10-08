Hazaribag Central jail Jailor and five wardens of suspended for irregularities कैदी ने मोबाइल से मैसेज भेजा और हो गया ऐक्शन, हजारीबाग सेंट्रल जेल के जेलर और 5 वार्डन सस्पेंड, Jharkhand Hindi News - Hindustan
कैदी ने मोबाइल से मैसेज भेजा और हो गया ऐक्शन, हजारीबाग सेंट्रल जेल के जेलर और 5 वार्डन सस्पेंड

झारखंड के हजारीबाग सेंट्रल जेल के जेलर और 5 वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा अनुबंध पर काम करने वाले पूर्व सैनिक 6 वार्डन को नौकरी से हटा दिया गया है। जेल के मेन गेट पर 24 घंटे एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी नजर रख रही है।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, हजारीबागWed, 8 Oct 2025 02:40 PM
एक जेल अधिकारी ने बुधवार को बताया कि हजारीबाग सेंट्रल जेल के एक जेलर और पांच वार्डनों को कथित अनियमितताओं के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। जेल के सुपरिंटेंडेंट जितेंद्र सिंह ने बताया कि जेल महानिरीक्षक (आईजी) सुदर्शन मंडल ने अनियमितताओं के आरोप में जेलर दिनेश वर्मा और पांच वार्डनों को सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा, अनुबंध पर काम कर रहे पूर्व सैन्यकर्मियों छह वार्डनों को भी हटा दिया गया है।

अधिकारी ने बताया कि इन लोगों पर कैदियों के साथ कथित तौर पर मिलीभगत करने का आरोप है। खासकर खासमहल भूमि घोटाले के सिलसिले में हाल ही में गिरफ्तार एक प्रभावशाली कैदी को कुछ विशेषाधिकार और सुविधाएं प्रदान करने के आरोप में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि सुरक्षा कारणों से जेल का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है। वहां चौबीसों घंटे मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। मुख्य द्वार के बाहर एक शिविर स्थापित कर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिए जेल के आसपास की गतिविधियों पर नजर रख रही है।

खासमहल भूमि घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक विनय कुमार सिंह हजारीबाग सेंट्रल जेल में बंद है। उन्होंने अपने फोन से राज्य सरकार को जेल में खाने की खराब गुणवत्ता के बारे में मैसेज भेजा था। इसके बाद अधिकारियों ने इस बात की जांच शुरू की कि एक कैदी के पास मोबाइल फोन कैसे पहुंच सकता है। वह सरकार को ऐसा मैसेज कैसे भेज सकता है।

आईजी जेल ने विनय सिंह को फोन और अन्य सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति देकर कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान करने को भी गंभीरता से लिया। उसे खासमहल भूमि घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।