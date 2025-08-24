रांची में जलप्रलय! नदी-नालों में उफान, सड़कों तक पहुंचा सैलाब

दो दिनों से रुक-रुक कर हो रही तेज बारिश में राजधानी रांची जलमग्न हो गई। शहर में शुक्रवार को रात से आरंभ हुई बारिश जब शनिवार को देर शाम तक हल्की हुई तो शहर का दूसरा रूप सामने आया। ऐसा लगा रांची में जल प्रलय आ गई है।

दो दिनों से रुक-रुक कर हो रही तेज बारिश में राजधानी रांची जलमग्न हो गई। शहर में शुक्रवार को रात से आरंभ हुई बारिश जब शनिवार को देर शाम तक हल्की हुई तो शहर का दूसरा रूप सामने आया। कचरे से अटी पड़ी और सफाई के अभाव में महीनों से बंद पड़ी नालियों से दुर्गंधयुक्त गंदा पानी सड़कों पर बह रहा था। कई इलाकों में जलजमाव हो गया। शहर के निचले क्षेत्र के गली-कूचे जलमग्न हो गए।

वहीं, नामकुम से होकर बहने वाली स्वर्णरेखा नदी, हिनू से होकर बहने वाली भुसूर नदी, हरमू नदी, कांके रोड में पोटपोटो व जुमार नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। तट पर और इसके आसपास रहने वाले लोग नदियों के उफान पर रहने से सहमे रहे। वहीं नदी में पानी के तेज प्रवाह से सम्पर्क के बड़े नाला व नालियों के ओवर फ्लो करने से कई गलियों में पानी समा गया, जिस कारण आमजन को काफी परेशानी हुई। कई जगहों पर गाद व कीचड़युक्त पानी जमा होने से लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया। सबसे ज्यादा परेशानी स्लम एरिया में रहने वाले एवं नयी बसी बस्तियों व कॉलोनी के वाशिंदों को हुई। बारिश से निगम क्षेत्र में नियमित रूप से सफाई और क्यूआरटी की व्यवस्था की पोल भी खुली।

कई मुहल्लों में जलजमाव से बढ़ी परेशानी शहर के मुख्य क्षेत्रों में गिना जाने वाला हिन्दपीढ़ी का नेजामनगर, हरमू रोड में विद्यानगर, गंगानगर, श्रीनगर, इटकी रोड में सुंदरनगर, पंडरा में पंचशील नगर, शांतिनगर, पहाड़ टोली, रातू रोड के कटहल गोंदा, सरोवर नगर, लटमा के विकास नगर, हातमा, बूटी मोड़ के जयप्रकाश नगर, कोकर के हैदर अली लेन, तिरिल, कांटाटोली का गौस नगर, मौलाना आजाद कॉलोनी, निवारणपुर, डिबडीह, पुंदाग के रहमतनगर कॉलोनी समेत अन्य इलाके में कई गली-मुहल्ले जलमग्न हो गए।

बारिश के बाद इन इलाकों में कच्चे नाले से गली और घरों में पानी घुस गया। इन मुहल्लों की स्थिति इस कदर दयनीय है कि लोगों की जिंदगी मुहाल है। गलियों में मकानों से गंदे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कई इलाके में कच्चा नाला परेशानी का सबब बना रहा।