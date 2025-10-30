Hindustan Hindi News
झारखंड में बानो के पास मालगाड़ी की 10 बोगियां बेपटरी, 17 ट्रेनें प्रभावित; 13 डायवर्ट

झारखंड में बानो के पास मालगाड़ी की 10 बोगियां बेपटरी, 17 ट्रेनें प्रभावित; 13 डायवर्ट

संक्षेप: सिमडेगा के कनोरवां स्टेशन के पास बुधवार सुबह एक मालगाड़ी की 10 बोगियां बेपटरी हो गईं, जिससे 100 मीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ और रूट पर चलने वाली 17 ट्रेनों को रद्द या परिवर्तित मार्ग से चलाना पड़ा।

Thu, 30 Oct 2025 07:23 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, सिमडेगा
हटिया-राउरकेला रेलखंड पर सिमडेगा के बानो से सटे कनोरवां स्टेशन के समीप बुधवार सुबह करीब 10 बजे एक मालगाड़ी की 10 बोगियां बेपटरी हो गई। इससे करीब 100 मीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद इस रूट से चलने वाली करीब 17 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इनमें से 13 को परिवर्तित मार्ग से चलाया गया जबकि चार को रद्द किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ट्रैक को दुरुस्त करने में 10 से 12 घंटे का समय लगेगा।

हटिया से पुरी जाने वाली तपस्वनी एक्सप्रेस के कई यात्रियों ने अपनी यात्रा रद्द कर दी, क्योंकि हटिया-पुरी तपस्वनी राउरकेला तक रद्द कर दी गई थी, जिस कारण राउरकेला तक कम समय में पहुंच पाना मुश्किल था। यात्रियों का पूरा पैसा रिफंड किया गया। वहीं, हटिया-रांची स्टेशन में हेल्प डेस्क भी बनाया गया, जहां से लोगों को सूचनाएं दी जा रही थीं। राउरकेला-हटिया पैसेंजर 30 अक्तूबर को रद्द रहेगी।

डिब्बों के बेपटरी होने से रेलवे लाइन की अप एवं डाउन दोनों ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। जिस कारण कई ट्रेनों का परिचालन बाधित हुआ। बताया गया कि कानारोवां रेलवे स्टेशन के उतरी केबिन के समीप पोल संख्या 524/29 व 524/36 के बीच राऊरकेला से बोकारो जा रही मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दुर्घटना में लगभग 100 मीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गई। साथ ट्रैक में बिछी कई स्लीपर भी क्षतिग्रस्त हो गए। बताया गया कि मालगाड़ी के पांच से सात बोगी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। वहीं बिजली के तार और रेलवे सिग्नल भी टूट गया है।

ये ट्रेनें बदले मार्ग से गईं

अल्लापुजा-धनबाद एक्स., भुवनेश्वर-धनबाद स्पेशल, गोरखपुर-संगबलपुर मौर्य एक्स, जम्मूतवी-संबलपुर एक्स, पुरी-हटिया तपस्वनी एक्स्रपेस, गया-एलटीटी एक्सप्रेस, दुर्ग-हटिया स्पेशल, धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल, पटना-चर्लपल्ली स्पेशल,- सिकंदराबाद-दरभंगा, संबलपुर-गोरखपुर र्मौय एक्सप्रेस, विशाखापट्टनम-बनारस एक्सप्रेस , सर एम विश्वरैया बेंगलुरु टर्मिनल-हटिया एक्स. बरौनी-पोत्तनूर स्पेशल।

डीआरएम रांची करुणानिधि सिंह ने बताया कि मालगाड़ी के दुर्घटना के कारणों की जांच की जाएगी। ट्रैक क्षतिग्रस्त होने के कारण कई ट्रेनों को रद किया गया है। वहीं कई का मार्ग भी बदला गया है। मरम्मत पूरा होने के बाद जल्द ही ट्रेनो का परिचालन शुरु करा दिया जाएगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Jharkhand News
