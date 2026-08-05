'हर हाल में युवाओं को न्याय मिलेगा', रांची आंदोलन पर CM हेमंत सोरेन का बड़ा वादा; क्या कहा
झारखंड में जेपीएससी में कथित गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बार विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता और संवेदनशीलता से देख रही है।
झारखंड में जेपीएससी में कथित गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बार विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता और संवेदनशीलता से देख रही है। युवाओं के भविष्य से समझौता नहीं किया जाएगा। जांच पूरी होते ही सरकार ठोस व निष्पक्ष निर्णय लेकर युवा साथियों को न्याय दिलाएगी।
मुख्यमंत्री मंगलवार को दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर नेमरा में श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह न्याय करने वाली संवेदनशील सरकार है। हम जिस समस्या के पीछे हम पड़ते हैं, उसे ठीक करके ही दम लेते हैं। सीना चीरकर नहीं दिखा सकता कि हम कितने गंभीर हैं। सरकार छात्रों की पीड़ा और उनकी आशंकाओं को समझ रही है। संवैधानिक दायरे में युवाओं को न्याय मिलकर रहेगा। सरकार की आंख भी है, कान भी है और संवेदनशीलता भी है। छात्रों के हित में जो भी उचित होगा, निर्णय लेगी। किसी भी अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगी। जांच एजेंसियां मामले की गहन पड़ताल कर रही हैं। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बहुत जल्द सरकार की ओर से जानकारी दी जाएगी। सरकार की हर गतिविधि पर पैनी नजर है। उचित समय पर निर्णय सार्वजनिक किया जाएगा। गौरतलब है कि रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है।
'दिशोम गुरु के सपनों का झारखंड बनाएंगे'
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस तरह दिशोम गुरु ने अलग झारखंड गठन के सपने को साकार किया, उसी तरह एक बेहतर झारखंड बनाने के उनके सपने को साकार करना हम सबकी जिम्मेवारी है। वे मंगलवार को दिशोम गुरु पिता शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर पैतृक गांव नेमरा के लुकैयाटांड़ में उनकी 14 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर संबोधित कर रहे थे।
श्रद्धांजलि सभा में संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, आज मेरे और मेरे परिवार के लिए अत्यंत भावुक दिन है, लेकिन यह पीड़ा केवल हमारे परिवार तक सीमित नहीं है। पूरे राज्य के साथ-साथ देश के समस्त आदिवासी, दलित, शोषित और पिछड़े समाज के लिए यह अत्यंत दुःखद और भावुक करने वाला क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रतिमा स्थापना का उद्देश्य यह है कि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां अपने इतिहास और जड़ों को कभी न भूलें। सीएम ने क्षेत्र को 105.2 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी।
कल्पना सोरेन बोलीं, बाबा का समर्पण याद रखा जाएगा
विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि बाबा को गए एक वर्ष हो गए, पर उनके विचार, संघर्ष और उनके आदर्श आज भी मार्गदर्शन कर रहे हैं। झारखंड के लिए बाबा का समर्पण याद रखा जाएगा।और यहां के लोगों के प्रति उनका समर्पण सदैव हमारी प्रेरणा बना रहेगा। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अमर रहें! जय झारखंड!
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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