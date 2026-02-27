Hajaribagh Nagar Nikay Chunav Result LIVE: 36 वार्डों के लिए मतगणना, किसके सिर सजेगा जीत का ताज?
Hajaribagh Nagar nikay chunav Result LIVE: हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में कुल 36 वार्ड हैं। निकाय में सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो चुकी है। यहां 49.96% मतदान हुआ था। खास बात ये थी कि महिलाएं वोट देने में आगे रहीं। यहां 17 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
Hajaribagh Nagar nikay chunav Result LIVE: क्या भारतीय जनता पार्टी शहरी किले में बाजी मारेगी या फिर कांग्रेस? वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) जीत का परचम लहराएगी इसकी तस्वीर जल्द साफ हो जाएगी। यहां बीजेपी के समर्थित प्रत्याशी सुदेश कुमार हैं। कांग्रेस समर्थित मेयर उम्मीदवार तस्लीम अंसारी हैं जबकि जेएमएम के समर्थित उम्मीदवार विकास राणा हैं। वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चेक प्वाइंट बनाए गए हैं और अधिकारियों को इसका पालन करने की हिदायत दी गई है। यहां मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।
Hajaribagh Nagar nikay chunav Result LIVE Updates:
8:51AM - सबसे कम राउंड की वोटों की गिनती हजारीबाग में है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सबसे पहले यहां ही नतीजे घोषित हो सकते हैं।
8:27AM - सभी मतगणना केंद्र पर सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है।
8:14 AM- बैलेट पेपर को अलग-अलग किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले वार्ड मैंबर के बैलेट पेपरों को गिना जाएगा। इसके बाद मेयर के बैलेट पर को वोटों की गिनती होगी।
आपको बता दें कि इसबार झारखंड में नगर निकाय चुनाव में कुल 43 लाख मतदाताओं में से 63 प्रतिशत से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों में कुल 1,087 वार्ड हैं, लेकिन 1,042 वार्डों में चुनाव हुए, क्योंकि 41 पार्षद निर्विरोध चुने गए, तीन वार्डों में नामांकन न होने के चलते तीन स्थान खाली रह गए और मानगो नगर निगम के एक वार्ड में उम्मीदवार की मृत्यु के कारण मतदान रद्द कर दिया गया।
पिछले चुनाव में कौन जीता था?
पिछली बार यानी 2018 में हुए चुनाव में मेयर पद पर बीजेपी की रोशनी तिर्की ने जीत दर्ज की थी तो डिप्टी मेयर पद पर राजकुमार लाल जीते थे। झारखंड के पिछले नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने 34 में से 21 निकायों में जीत दर्ज की थी। इतना ही नहीं सभी 5 नगर निगमों के मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कब्जा जमाया था और अपने उम्मीदवारों को जिताया था।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग