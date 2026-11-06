'ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए', BJP प्रदेश अध्यक्ष ने बताई वजह
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। देश की जनता कांग्रेस के इस भ्रम और उसकी सच्चाई को समझ रही है। उन्होंने ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही है। देश की जनता कांग्रेस के इस भ्रम और उसकी सच्चाई को समझ रही है। वे गुरुवार को अपर बाजार स्थित माहेश्वरी धर्मशाला में आयोजित प्रबुद्धजनों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान साहू ने मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए भारत रत्न की मांग कर दी।
ज्ञानेश कुमार को मिलना चाहिए भारत रत्न
सम्मेलन में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करने की मांग उठायी गयी। प्रबुद्धजनों ने कहा कि ज्ञानेश कुमार संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन निष्पक्षता और कानून के अनुरूप कर रहे हैं। राजनीतिक स्वार्थों के कारण उन पर निराधार आरोप लगाना संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना है। आदित्य साहू ने कहा कि ज्ञानेश कुमार को उनके कार्यों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया जाना चाहिए।
आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण और संशोधन दस बार हुआ, लेकिन तब इस प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता का नाम सूची से छूटा है तो कांग्रेस को आरोप लगाने के बजाय संबंधित व्यक्ति और ठोस प्रमाण चुनाव आयोग के सामने रखने चाहिए। केवल बयानबाजी से समस्या का समाधान नहीं होगा। सम्मेलन में प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी, महानगर अध्यक्ष वरुण साहू, जितेंद्र कुमार, नीरज चौधरी, मुकेश काबरा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
ज्ञानेश के खिलाफ प्रदर्शन
किसान सभा और माकपा की ओर से तमाड़ के बिनसाईडीह में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया गया।मुख्य वक्ता माकपा राज्य सचिव मंडल के सदस्य सह झारखंड राज्य किसान सभा के महासचिव सुफल महतो ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कथित कारनामों के खिलाफ पूरा देश आवाज उठा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि साढ़े 13 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाने पर क्या वे सभी बांग्लादेशी हैं? उन्होंने कहा कि इस मामले में ज्ञानेश कुमार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए
उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करने के बजाय एसआईआर की आड़ में भाजपा को चुनावी लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके खिलाफ रामलीला मैदान सहित देशभर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।
सुफल महतो ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त करने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने 26 नवंबर को राजभवन के समक्ष आयोजित किसान महापड़ाव में शामिल होने का आह्वान किया। मौके पर माकपा राज्य सचिव मंडल सदस्य समीर दास, सुरेश मुंडा, जिला कमेटी सदस्य लोधरो मुंडा, जेहरू लाल मुंडा, किसान नेता सहदेव मुंडा, घासीराम स्वासी, विशेश्वर महतो, शिवेश्वर महतो, मनबोध मुंडा, पुष्कर मुंडा, भोंदू मुंडा, सुंदर लाल, सुबोध महतो, दुर्गा चरण मुंडा, शशिकला देवी, सुकुमनी देवी और बाबी देवी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।
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