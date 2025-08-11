Guv not CM to hoist national flag in Ranchi on Independence Day this year झारखंड में टूटेगी परंपरा, इस बार 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री नहीं फहराएंगे तिरंगा; किसको मौका, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Subodh Kumar Mishra पीटीआई, रांचीMon, 11 Aug 2025 10:01 PM
झारखंड में टूटेगी परंपरा, इस बार 15 अगस्त पर मुख्यमंत्री नहीं फहराएंगे तिरंगा; किसको मौका

झारखंड में एक परंपरा टूटने जा रही है। इस बार 15 अगस्त को रांची के मोरहाबादी में मुख्यमंत्री तिरंगा नहीं फहराएंगे। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्मकांड करने के लिए अपने पैतृक गांव नेमरा में रहेंगे। शिबू सोरेन का 4 अगस्त की सुबह 81 साल की उम्र में दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था।

परंपरा से हटकर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार इस साल 15 अगस्त को रांची में स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। राज्य सरकार ने सोमवार को इसकी घोषणा की। स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार, झारखंड के मुख्यमंत्री रांची के मोरहाबादी में तिरंगा फहराते हैं, जबकि राज्यपाल राज्य की उप राजधानी दुमका में समारोह की अध्यक्षता करते हैं।

वरिष्ठ आदिवासी नेता और झामुमो के सह संस्थापक शिबू सोरेन के निधन के कारण उनके बेटे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता का श्राद्ध कर्मकांड करने के लिए अपने पैतृक गांव नेमरा में ही रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया था कि इस साल माननीय राज्यपाल मोरहाबादी में ध्वजारोहण करें। राज्यपाल गंगवार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

राजभवन की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, दिवंगत नेता के सम्मान में राज्यपाल ने स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में आयोजित होने वाले पारंपरिक 'एट होम' कार्यक्रम को भी रद्द करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल राजभवन में गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी करते हैं। दिशोम गुरु के नाम से प्रसिद्ध शिबू सोरेन का 4 अगस्त की सुबह 81 साल की उम्र में दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया था।