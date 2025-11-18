25 साल बाद जेल से रिहा होगा उमेश सिंह, विधायक गुरुदास की हत्या में हुई थी उम्रकैद

संक्षेप: हाईकोर्ट ने सोमवार को निरसा के पूर्व विधायक गुरुदास चटर्जी को गोली मारने के दोषी उमेश सिंह को रिहा करने का आदेश दिया है, जो 27 अप्रैल 2000 से जेल में बंद है।

निरसा के पूर्व विधायक और वर्तमान निरसा विधायक अरूप चटर्जी के पिता गुरुदास चटर्जी को गोली मारने वाला उमेश सिंह जेल से बाहर आएगा। हाईकोर्ट ने उमेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे जेल से छोड़ने का आदेश दिया। वह 27 अप्रैल 2000 से जेल में बंद है। हाईकोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ ने सोमवार को उमेश सिंह की क्रिमिनल रिट पीटिशन पर सुनवाई पूरी करते हुए राज्य सरकार को उसकी रिहाई का आदेश दिया।

हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि अवकाश के दिनों को हटा दें तो उमेश सिंह 30 साल सात माह से जेल में बंद है। राज्य सरकार का एडवाइजरी बोर्ड तीन बार उसकी रिहाई अर्जी को ठुकरा चुका है। उमेश ने एडवाइजरी बोर्ड के फैसले को 17 जून 2025 को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

मासस विधायक गुरुदास चटर्जी 14 अप्रैल 2000 को धनबाद से एक बैठक में हिस्सा लेकर बाइक से वापस अपने घर निरसा लौट रहे थे। बाइक अपूर्वा घोष चला रहे थे। गोविंदपुर में देवली प्रीमियम हार्डकोक के पास दोपहर 2.45 बजे बाइक पर सवार होकर निरसा के शिव शंकर सिंह और उमेश सिंह आए और गुरुदास चटर्जी पर उमेश ने गोली चला दी। शिव शंकर के पिता नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह उर्फ चोरा मास्टर पर हत्या की साजिश का आरोप था।