हजारीबाग में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल; धारदार हथियार से हमला, एक जख्मी

झारखंड के हजारीबाग जिले में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। बताया जाता है कि विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नरकी खुर्द में गुरुवार शाम को भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। एक समूह के लोगों ने विसर्जन जुलूस में घुसकर हंगामा किया और प्रतिमा क्षतिग्रस्त कर दी। इसी बीच एक युवक पर धारदार हथियार से हमला भी कर दिया गया। इस हमले में युवक बुरी तरह घायल हो गया।

जुलूस में घुसकर हंगामा तोड़ी मूर्ति प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गुरुवार की शाम विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नरकीखुर्द गांव में विश्वकर्मा पूजा की मूर्ति के विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच लड़ाई हो गई। एक गुट के लोगों ने विसर्जन जुलूस में घुसकर हंगामा किया और मूर्ति को तोड़ दिया। उन्होंने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करके उसे घायल कर दिया। आरोपियों ने युवक को बंधक भी बना लिया।

गुस्साए लोगों ने जाम की सड़क इस घटना से गुस्साए दूसरे गुट के लोगों ने विष्णुगढ़-गोमिया रोड को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल युवक को छुड़ाया। इसके बाद जुलूस में शामिल आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश में जुटी थी। आरोप है कि प्रतिमा विसर्जन जुलूस में हमला करने वाले आरोपियों ने महिलाओं से भी बदतमीजी की।