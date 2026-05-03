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धनबाद में कुत्तों के झुंड ने बोला हमला, 5 साल के बच्चे को नोंच-नोंच कर मार डाला

May 03, 2026 06:55 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, धनबाद
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धनबाद जिले में शुक्रवार की दोपहर गोंदूडीह ओपी क्षेत्र के भोला नाथ बसेरिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां आवारा कुत्तों के झुंड ने पांच वर्षीय मासूम अंकित यादव पर हमला कर उसकी जान ले ली। अंकित, कुंदन यादव का पुत्र था।

धनबाद में कुत्तों के झुंड ने बोला हमला, 5 साल के बच्चे को नोंच-नोंच कर मार डाला

धनबाद जिले में शुक्रवार की दोपहर गोंदूडीह ओपी क्षेत्र के भोला नाथ बसेरिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां आवारा कुत्तों के झुंड ने पांच वर्षीय मासूम अंकित यादव पर हमला कर उसकी जान ले ली। अंकित, कुंदन यादव का पुत्र था। बताया जा रहा है कि वह चार नंबर यादव बस्ती स्थित अपने घर के पास हनुमान मंदिर के पास खेल रहा था। इसी दौरान अचानक कुत्तों का झुंड वहां पहुंचा और बच्चे को चारों ओर से घेरकर उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने मासूम के शरीर को बुरी तरह नोच डाला। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बच्चे की चीख सुनकर जब तक स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लहूलुहान हालत में बेटे का शव देखकर माता-पिता बेसुध हो गए। पिता का रो-रोकर बुरा हाल था, वहीं मां बार-बार बेहोश हो रही थी।

कुंदन ने बताया कि अंकित बगल के आंगनबाड़ी में पढ़ता था। सुबह साढ़े पांच बजे घर से खेलने निकला। देर हुई तो घर के लोग साढ़े छह बजे उसे खोजने निकले, पर कुछ पता नहीं चला। तभी करीब साढ़े आठ बजे फोन आया कि तुम्हारे पुत्र को कुत्तों ने काट लिया है, वह पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। अंकित दो भाई एक बहन में सबसे बड़ा था। पुटकी के सीओ विकास आंनद ने कहा कि प्रशासन पीड़ित परिवार को सहायता राशि दिलाने का प्रयास कर रहा।

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शहर के विभिन्न वार्डों में स्ट्रे फीडिंग जोन किए चिह्नित

धनबाद। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में अब आवारा कुत्तों को कहीं भी खाना खिलाना संभव नहीं होगा। नगर निगम प्रशासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए शहर के विभिन्न वार्डों में स्ट्रे फीडिंग जोन चिह्नित कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार अब केवल निर्धारित स्थानों पर ही आवारा कुत्तों को भोजन कराया जा सकेगा। जहां-तहां कुत्तों को खाना खिलाने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने शहर के सभी वार्डों में कुल 55 स्थानों को अधिकृत फीडिंग जोन घोषित किया है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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