धनबाद में कुत्तों के झुंड ने बोला हमला, 5 साल के बच्चे को नोंच-नोंच कर मार डाला
धनबाद जिले में शुक्रवार की दोपहर गोंदूडीह ओपी क्षेत्र के भोला नाथ बसेरिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां आवारा कुत्तों के झुंड ने पांच वर्षीय मासूम अंकित यादव पर हमला कर उसकी जान ले ली। अंकित, कुंदन यादव का पुत्र था।
धनबाद जिले में शुक्रवार की दोपहर गोंदूडीह ओपी क्षेत्र के भोला नाथ बसेरिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां आवारा कुत्तों के झुंड ने पांच वर्षीय मासूम अंकित यादव पर हमला कर उसकी जान ले ली। अंकित, कुंदन यादव का पुत्र था। बताया जा रहा है कि वह चार नंबर यादव बस्ती स्थित अपने घर के पास हनुमान मंदिर के पास खेल रहा था। इसी दौरान अचानक कुत्तों का झुंड वहां पहुंचा और बच्चे को चारों ओर से घेरकर उस पर हमला कर दिया। कुत्तों ने मासूम के शरीर को बुरी तरह नोच डाला। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बच्चे की चीख सुनकर जब तक स्थानीय लोग और परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लहूलुहान हालत में बेटे का शव देखकर माता-पिता बेसुध हो गए। पिता का रो-रोकर बुरा हाल था, वहीं मां बार-बार बेहोश हो रही थी।
कुंदन ने बताया कि अंकित बगल के आंगनबाड़ी में पढ़ता था। सुबह साढ़े पांच बजे घर से खेलने निकला। देर हुई तो घर के लोग साढ़े छह बजे उसे खोजने निकले, पर कुछ पता नहीं चला। तभी करीब साढ़े आठ बजे फोन आया कि तुम्हारे पुत्र को कुत्तों ने काट लिया है, वह पहुंचे तो उसकी मौत हो चुकी थी। अंकित दो भाई एक बहन में सबसे बड़ा था। पुटकी के सीओ विकास आंनद ने कहा कि प्रशासन पीड़ित परिवार को सहायता राशि दिलाने का प्रयास कर रहा।
शहर के विभिन्न वार्डों में स्ट्रे फीडिंग जोन किए चिह्नित
धनबाद। धनबाद नगर निगम क्षेत्र में अब आवारा कुत्तों को कहीं भी खाना खिलाना संभव नहीं होगा। नगर निगम प्रशासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए शहर के विभिन्न वार्डों में स्ट्रे फीडिंग जोन चिह्नित कर दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार अब केवल निर्धारित स्थानों पर ही आवारा कुत्तों को भोजन कराया जा सकेगा। जहां-तहां कुत्तों को खाना खिलाने पर कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने शहर के सभी वार्डों में कुल 55 स्थानों को अधिकृत फीडिंग जोन घोषित किया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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