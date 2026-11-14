बेटे की मौत का बदला डायन बताकर निकाला! गिरिडीह में घर से खींचकर महिला की निर्मम हत्या
झारखंड के गिरिडीह जिले में अंधविश्वास की आड़ में खौफनाक वारदात सामने आई है। डायन-बिसाही के शक में आदिवासी महिला की बेरहमी से हत्या की गई है।
झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बशगुदा गांव में शनिवार की सुबह डायन-बिसाही का आरोप लगाकर 56 वर्षीय आदिवासी महिला को उसके ही रिश्तेदारों ने बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, महिला को बचाने पहुंचे उसके पति और तीन बेटों को भी आरोपियों ने नहीं बख्शा और उनके साथ भी जमकर मारपीट की।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, महिला अपने घर में थी, तभी दिनेश मुर्मू, शिवलाल मुर्मू, सुंदर मुर्मू, रीना देवी और बड़की देवी समेत करीब एक दर्जन लोग वहां पहुंच गए। आरोप है कि सभी ने महिला को उसके घर से जबरन बाहर खींच लिया और उस पर डायन-बिसाही का आरोप लगाते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
महिला की मौके पर ही मौत
हमला इतना बर्बर था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मां को बचाने के लिए उसका बेटा नंदलाल मुर्मू और परिवार के अन्य सदस्य आगे आए, लेकिन हमलावरों ने उन्हें भी निशाना बना लिया। महिला के पति और तीनों बेटों के साथ भी मारपीट की गई। देखते ही देखते घर के बाहर चीख-पुकार मच गई और पूरे गांव में अफरा-तफरी फैल गई।
पांच महीने से बीमार था बेटा
बताया जा रहा है कि आरोपी शिवलाल मुर्मू का बेटा दिनेश मुर्मू पिछले करीब पांच महीने से बीमार चल रहा था। उसका रांची में इलाज कराया जा रहा था। शुक्रवार देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोप है कि बेटे की मौत के बाद परिवार के लोगों ने अंधविश्वास में महिला को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया और डायन-बिसाही का आरोप लगाकर उस पर हमला कर दिया।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है
घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ जितवाहन, मुफ्फसिल थाना के एसआई संजय कुमार समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और मामले में आरोपी शिवलाल मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, घटना में शामिल अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है।
बीते महीने भी जादू-टोना के शक में हत्या
बीते महीने पश्चिमी सिंहभूम जिले में जादू-टोना करने के संदेह में 46 वर्षीय आदिवासी महिला की हत्या के आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
चाईबासा सदर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) बहमन तुती ने बताया था कि पुलिस को शनिवार सुबह घटना की सूचना मिली, जिसके बाद टीम कराइकेला थाना क्षेत्र के कोलजोमरो गांव पहुंची और वहां से महिला का खून से लथपथ शव बरामद किया गया।
उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान रेंदाई सुम्भरुई के रूप में हुई। पुलिस ने बताया था कि महिला देर रात अपने घर में सो रही थी, तभी चारों आरोपी घर में घुस गए और उससे मारपीट की और बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। मृतका के पति की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और डायन प्रथा निवारण अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में जोनुआ गांव के निवासी बुधु होनहागा, मार्टिन डिग्गी, मार्टुस होनहागा और मधुसूदन होनहागा को गिरफ्तार किया गया है।
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