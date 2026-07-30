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Gridih News: दो बाइकों की टक्कर में एक युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: गांडेय में मंगलवार शाम तुरुकतप्पा मोड़ के पास एक सड़क दुर्घटना में 22 वर्षीय विशाल टुडू घायल हो गए। उनके बाइक की बत्ती खराब थी और विपरीत दिशा से आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मारी। घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेजा गया।

Gridih News: दो बाइकों की टक्कर में एक युवक घायल

Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय -अहिल्यापुर मुख्य मार्ग स्थित गांडेय थाना क्षेत्र के तुरुकतप्पा मोड़ के पास मंगलवार शाम सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक की पहचान गांडेय थाना क्षेत्र के चपरा गांव निवासी 22 वर्षीय विशाल टुडू के रुप में की गई है। गांडेय पुलिस घायल युवक को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार घायल युवक अहिल्यापुर से वापस अपना घर बाइक से जा रहा था। युवक की बाइक की बत्ती खराब थी। विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक ने उसे टक्कर मार दी जिससे वह घायल होकर सड़क पर गया।

अंधेरा का फायदा उठाकर दूसरा बाइक सवार भागने में सफल रहा।

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