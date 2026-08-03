Gridih News: सड़क दुर्घटना में झामुमो कार्यकर्ता घायल

Gridih News: गांडेय, प्रतिनिधि। गांडेय-बड़कीटांड़ मुख्य मार्ग स्थित ताराटांड़ थाना क्षेत्र के तीनपतली गांव के समीप रविवार दोपहर सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक की पहचान गांडेय थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव निवासी 32 वर्षीय ताजउद्दीन अंसारी उर्फ बहादुर के रुप में हुई है। बता दें कि ताजउद्दीन झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के गांडेय प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। घटना की सूचना मिलने पर उनके परिजन पार्टी के कार्यकर्ता रितेश पाठक, मो आरिफ सहित अन्य लोग तीनपतली गांव पहुंचे और उन्हें इलाज के लिए गिरिडीह लेकर पहुंचे। गिरिडीह के अस्पताल में इलाज के बाद मो ताजउद्दीन को घर लाया गया। जानकारी के अनुसार ताजउद्दीन अपने स्कार्पियो( जेएच 10 डीए 0686) को खुद ड्राईव करते हुए अपने घर से बड़कीटांड़ होते हुए गिरिडीह के बरवाडीह किसी काम से जा रहे थे।