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Gridih News: सीआइएसएफ का प्रशिक्षण पाकर लौटे दो युवाओं का सम्मान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गिरडीह
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Gridih News: धनवार क्षेत्र के दो युवाओं ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में चयनित होकर छह महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। उनके घर लौटने पर युवा धनवार टीम ने उनका भव्य स्वागत किया और बाबा बैद्यनाथ की तस्वीर भेंट कर उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

Gridih News: सीआइएसएफ का प्रशिक्षण पाकर लौटे दो युवाओं का सम्मान

Gridih News: धनवार क्षेत्र के दो युवाओं के केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में चयन के बाद छह माह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर घर लौटने पर युवा धनवार टीम ने उनका भव्य स्वागत एवं सम्मान किया। टीम के सदस्यों ने दोनों जवानों को बाबा बैद्यनाथ की तस्वीर भेंट कर उनके उज्ज्वल भविष्य और सफल सेवाकाल की शुभकामनाएं दीं। युवा धनवार टीम के सक्रिय सदस्य एवं अरखांगो निवासी मोनू कुमार सिंह के प्रशिक्षण पूर्ण कर घर लौटने की सूचना मिलते ही टीम के सदस्य कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां फूल-माला पहनाकर उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके पिता गोविंद चौधरी, आनंद, प्रभात कुमार, रोबिन कुमार, राजीव रंजन राय सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

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वहीं युवा धनवार टीम के एक अन्य सक्रिय सदस्य एवं बुधवाडीह निवासी अनुज कुमार चौधरी के छह माह का प्रशिक्षण पूरा कर घर लौटने पर टीम के सदस्य उनके आवास पहुंचे और उनका सम्मान किया। इस दौरान बाबा बैद्यनाथ की तस्वीर भेंट कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। मौके पर राजीव रंजन राय, प्रभात कुमार, पप्पू कुंवर, पिंटू कुंवर समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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